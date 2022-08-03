Жители Шымкента потратили госгранты на кудалык и погашение кредитов

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GoodZone 03 Августа 2022 в 09:02:06
По словам руководителя Управления занятости и социальной защиты населения Шымкента Балмаржан Нарбековой, таким образом распорядились государственными грантами в 2021 году 23 шымкентца. Начинающих бизнесменов, потративших безвозвратные гранты на свои нужды, привлекли к ответственности, а деньги вернули в казну.
"Нельзя брать деньги на погашение долгов, погашение кредитов, празднование свадеб и сватовство. У всего есть спрос, а сумма немаленькая - 1 миллион 225 тысяч тенге. Эти деньги выдаются на улучшение бизнеса и для того, чтобы бизнесмен нашел себе и другим жителям города работу. Теперь у нас есть правило: мы будем требовать отчет каждый квартал. В случае каких-либо нарушений будем привлекать к ответственности. Поэтому всех просим серьезно подойти к этому делу", - заявила на брифинге Балмаржан Нарбекова.
В управлении также напомнили, что государственные гранты выдаются исключительно на развитие бизнеса.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jiteli-shyimkenta-potratili-gosgrantyi-kudalyik-pogashenie-474501/