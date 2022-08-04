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Шымкент
Уличный туалет по цене однокомнатной квартиры для дендропарка приобрели «СПК Shymkent»
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GoodZone 04 Августа 2022 в 10:01:51
Уличный туалет по цене однокомнатной квартиры для дендропарка приобрели «СПК Shymkent», сообщает Vera.kz.

«Эта покупка для шымкентского дендропарка обошлась в Т45 млн. Средства на это потрачены из корпоративного фонда «Шымкент- Қайрымды қала». Этот фонд был создан в январе 2020-го года для оказания помощи социально-уязвимым категориям граждан, поддержки бизнес-инициатив и финансирования бизнес-проектов», - сказано в сообщении.​

За два года в этот корпоративный фонд было внесено более Т1 млрд и лишь Т81 млн выделил СПК. Все остальные средства поступили от бизнес-структур города. На уличные туалеты они выделяют Т45 млн. Потом этот же фонд через четыре дня закупает пять уличных туалетов по стоимости Т9 млн каждый (по цене однокомнатной квартиры).​

«Это не эффективно используемая растрата средств. Мы понимаем, что это спонсорская помощь и средства СПК, но это не означает, что нужно тратить неэффективно. Дендропарк сначала хотел сделать эту покупку через госзакуп, но мы отменили эту покупку. И вот они обратились в СПК, чтобы поставить эти туалеты через фонд», – рассказывает главный специалист департамента агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Жани Камбар.

Все эти нарушения выявлены в рамках проведения внешнего анализа коррупционных риков в деятельности «СПК Shymkent».

Кроме того, выяснилось, что для социально-предпринимательской корпорации стала привычной практика продажи земель без проведения аукционов, предусмотренных статьей 48 «Земельного Кодекса РК».​

Эти действия, по мнению борцов с коррупцией, ограничивают конкуренцию, нарушая принципы взаимодействия субъектов предпринимательства и государства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 04.08.2022 в 10:21:27   # 801675
Наверное это туалет с отдельной ванной комнатой, холодильником набитым пивом и шампанским и кофемашиной? Других объяснений у меня нет... Хотя нет, есть - они просто о**ели от безнаказанности и вседозволенности!!!
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