Уличный туалет по цене однокомнатной квартиры для дендропарка приобрели «СПК Shymkent»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 04 Августа 2022 в 10:01:51
«Эта покупка для шымкентского дендропарка обошлась в Т45 млн. Средства на это потрачены из корпоративного фонда «Шымкент- Қайрымды қала». Этот фонд был создан в январе 2020-го года для оказания помощи социально-уязвимым категориям граждан, поддержки бизнес-инициатив и финансирования бизнес-проектов», - сказано в сообщении.
За два года в этот корпоративный фонд было внесено более Т1 млрд и лишь Т81 млн выделил СПК. Все остальные средства поступили от бизнес-структур города. На уличные туалеты они выделяют Т45 млн. Потом этот же фонд через четыре дня закупает пять уличных туалетов по стоимости Т9 млн каждый (по цене однокомнатной квартиры).
«Это не эффективно используемая растрата средств. Мы понимаем, что это спонсорская помощь и средства СПК, но это не означает, что нужно тратить неэффективно. Дендропарк сначала хотел сделать эту покупку через госзакуп, но мы отменили эту покупку. И вот они обратились в СПК, чтобы поставить эти туалеты через фонд», – рассказывает главный специалист департамента агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Жани Камбар.
Все эти нарушения выявлены в рамках проведения внешнего анализа коррупционных риков в деятельности «СПК Shymkent».
Кроме того, выяснилось, что для социально-предпринимательской корпорации стала привычной практика продажи земель без проведения аукционов, предусмотренных статьей 48 «Земельного Кодекса РК».
Эти действия, по мнению борцов с коррупцией, ограничивают конкуренцию, нарушая принципы взаимодействия субъектов предпринимательства и государства.
Комментарии, по рейтингу, по дате