Преступная схема по учету авто нанесла ущерб государству на Т320 млн в Шымкенте

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danilov 04 Августа 2022 в 14:30:33
«Пресечена схема по незаконной постановке на учет в Республике Казахстан транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины. Два сотрудника процессингового центра Департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу. Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте с использованием данной схемы, государству причинен ущерб на сумму свыше Т320 млн», - говорится в сообщении.
Отмечено, что в преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, а также так называемые «помогайки» в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.
Расследуются уголовные дела по аналогичным фактам в семи регионах, где за последние три года незаконно зарегистрированы более 2 тыс. транспортных средств, нанесенный ущерб составил свыше Т10 млрд.
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