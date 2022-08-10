СПК «Shymkent» закупал муку для стабфонда и тут же продавал ее дешевле этому же продавцу

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danilov 10 Августа 2022 в 15:27:00
Для стабилизационного фонда Шымкента СПК закупал муку 8 раз на общую сумму 650 млн тенге. Правда, потом всю эту муку продавали этому же самому предпринимателю, у которого и покупали. Правда, уже по более дешевой цене.
«Анализ показал, что СПК путем заключения договора закупа муки оплачивает денежные средства за весь объем муки, а уже на следующий день (таких было выявлено 2 факта) или через некоторое время данную муку продает дешевле этому же предпринимателю. По сути СПК фактически не принимает товар и не проверяет его качество», – рассказал главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Шымкенту Жани Камбар.
Во время проведения анализа внешних рисков борцы с коррупцией углядели в действиях СПК ненадлежащую реализацию механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары. За три года управление сельского хозяйства Шымкента и СПК «Shymkent» заключили 5 договоров о закупе услуг для формирования стабфонда на сумму более 5,7 млрд тенге. Средства эти бюджетные. Все договоры, говорят в антикоре, заключены в бумажном виде, без ссылок на соответствующие нормы законодательства. Более того, выданные миллиардные займы не способствовали стабилизации цен на социально-значимые продукты питания, отметили в Антикоррупционной службе. Всего по результатам проведения анализа СПК были внесены более 20 рекомендаций. У СПК на работу над ошибками есть полгода.
В самой социально-предпринимательской корпорации в ответе на официальный запрос сообщили, что из 21 рекомендации 17 они уже исправили. Говорят, что внесли предложения по изменениям в законодательство РК, а также усовершенствовали внутренние нормативные документы. Как именно, решили общественности не сообщать. Остальные 4 рекомендации СПК планирует исправить в сентябре.
Претензии борцов с коррупцией в СПК тоже прокомментировали в этом же официальном запросе. Приводим его полное содержание.
«Порядок реализации механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары регламентирован Правилами реализации механизмов стабилизациии цен на социально-значимые продовольственные товары. В рамках указанных Правил предусматривается такиой механизм, как товарные интервенции, который предусматривает стабилизации внутреннего рынка путем реализации социально-значимых продовольственных товаров по цене ниже рыночных, сложившихся при росте цен. Соответственно, закупленная по рыночной цене пшеничная мука, реализована по цене ниже рыночной, также с целью дальнейшего предоставления пекарням города по сниженным ценам», – ответ на официальный запрос дан за подписью руководителя аппарата председателя Правления СПК «Shymkent» М.С.Уалиханов.
Правда, в СПК проигнорировали и непрокомментировали вопрос о том, почему же закупленная мука была реализована дешевле той же компании, у которой эту муку купили на бюдженые средства.
https://vera.kz/spk-shymkent-zakupal-muku-dlya-stabfonda-i-tut-zhe-prodaval-ee-deshevle-etomu-zhe-prodavcu/
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