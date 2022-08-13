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Шымкент
Завод пресс-автоматов. Было / Стало
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danilov 13 Августа 2022 в 18:16:59

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Орыс 13.08.2022 в 19:58:05   # 802088
Такое место хорошее, чья это земля
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  M54 13.08.2022 в 19:58:51   # 802089
Може еще кто то дома собирается всей семье на одном участке построить
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  htmaker 13.08.2022 в 20:00:56   # 802090
Скорее под многоэтажные дома расчищают или торговый центр
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  Nelegal 13.08.2022 в 21:07:53   # 802092
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