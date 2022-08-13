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Шымкент
Завод пресс-автоматов. Было / Стало
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danilov 13 Августа 2022 в 18:16:59
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Орыс
13.08.2022 в 19:58:05
# 802088
Такое место хорошее, чья это земля
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M54
13.08.2022 в 19:58:51
# 802089
Може еще кто то дома собирается всей семье на одном участке построить
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htmaker
13.08.2022 в 20:00:56
# 802090
Скорее под многоэтажные дома расчищают или торговый центр
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Nelegal
13.08.2022 в 21:07:53
# 802092
Цитата:
Орыс
от
13.08.2022 13:58:05
Такое место хорошее, чья это земля
Маркиза Карабаса )
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