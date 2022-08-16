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Шымкент
Как рука поднялась?
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Гость 16 Августа 2022 в 12:08:18
Шымкентский пенсио­нер, сидя в очереди к банкомату за получением пенсии, стал жертвой ограб­ления.



83-летний дед и охнуть не успел, как злоумышленник выхватил у него из нагрудного кармана мобильный телефон (на снимке) и бросился наутек.

ЧП произошло в минувшие выходные. Грабителя не смутили ни почтенный возраст, ни множество свидетелей преступления.

Едва передвигаясь на ногах, пенсионер даже попытался догнать сверкавшего пятками преступника. Но после пошел с заявлением в полицию. Камеры наблюдения у ТРЦ помогли полицейским установить личность грабителя - молодого, ранее не судимого жителя Туркестанской области.

Найти его тоже труда не составило: каждый в Шымкенте знает точку, где скупают и продают краденые телефоны. У торгового дома “Гарант” во время сбыта его и задержали. Вину свою грабитель признал, ведется следствие.

Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент

https://time.kz/articles/risk/2022/08/15/kak-ruka-podnyalas
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 16.08.2022 в 16:11:45   # 802169
Надо было еще руку или палец отрубить, чтобы все знали, что ворюга и шайтан!
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  Маке0912 16.08.2022 в 16:19:57   # 802170
Шакал.
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  Dredis 16.08.2022 в 19:09:31   # 802175
Это всё от тотальной необразованности населения!
Он даже спиздить и продать нормально не смог.
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