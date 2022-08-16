Как рука поднялась?

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Гость 16 Августа 2022 в 12:08:18
83-летний дед и охнуть не успел, как злоумышленник выхватил у него из нагрудного кармана мобильный телефон (на снимке) и бросился наутек.
ЧП произошло в минувшие выходные. Грабителя не смутили ни почтенный возраст, ни множество свидетелей преступления.
Едва передвигаясь на ногах, пенсионер даже попытался догнать сверкавшего пятками преступника. Но после пошел с заявлением в полицию. Камеры наблюдения у ТРЦ помогли полицейским установить личность грабителя - молодого, ранее не судимого жителя Туркестанской области.
Найти его тоже труда не составило: каждый в Шымкенте знает точку, где скупают и продают краденые телефоны. У торгового дома “Гарант” во время сбыта его и задержали. Вину свою грабитель признал, ведется следствие.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент
https://time.kz/articles/risk/2022/08/15/kak-ruka-podnyalas
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Он даже спиздить и продать нормально не смог.