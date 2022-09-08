Школьный айтишник украл 200 ноутбуков ради ставок в Шымкенте

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danilov 08 Сентября 2022 в 10:56:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 08.09.2022 08:14:52
На подставу похоже, 200 шт. пропало и вся организация заметила только в начале учебного года?
На подставу похоже, 200 шт. пропало и вся организация заметила только в начале учебного года?
То есть, по вашему, инженера-компьютершика подставили?! И не в начале а в конце учебного года, там же говорят что заподозрили к началу мая месяца, и не сразу, а постепенно он их уносил!?
Цитата: jumanjiqz от 08.09.2022 08:43:19200 ноутов! Не один и не два. Там директор как минимум замешан. Легенду могут любую состряпать.
То есть, по вашему, инженера-компьютершика подставили?! И не в начале а в конце учебного года, там же говорят что заподозрили к началу мая месяца, и не сразу, а постепенно он их уносил!?
Цитата: htmaker от 08.09.2022 08:14:52
На подставу похоже, 200 шт. пропало и вся организация заметила только в начале учебного года?
На подставу похоже, 200 шт. пропало и вся организация заметила только в начале учебного года?
То есть, по вашему, инженера-компьютершика подставили?! И не в начале а в конце учебного года, там же говорят что заподозрили к началу мая месяца, и не сразу, а постепенно он их уносил!?