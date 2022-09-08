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Шымкент
Школьный айтишник украл 200 ноутбуков ради ставок в Шымкенте
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danilov 08 Сентября 2022 в 10:56:33
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  Орыс 08.09.2022 в 12:05:38   # 802835
200 штук Не чё себе
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  jumanjiqz 08.09.2022 в 13:59:00   # 802837
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  htmaker 08.09.2022 в 14:14:52   # 802838
На подставу похоже, 200 шт. пропало и вся организация заметила только в начале учебного года?
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  jumanjiqz 08.09.2022 в 14:43:19   # 802839
Цитата: htmaker от 08.09.2022 08:14:52
На подставу похоже, 200 шт. пропало и вся организация заметила только в начале учебного года?

То есть, по вашему, инженера-компьютершика подставили?! И не в начале а в конце учебного года, там же говорят что заподозрили к началу мая месяца, и не сразу, а постепенно он их уносил!?
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  htmaker 08.09.2022 в 16:03:46   # 802840
Цитата: jumanjiqz от 08.09.2022 08:43:19
Цитата: htmaker от 08.09.2022 08:14:52
На подставу похоже, 200 шт. пропало и вся организация заметила только в начале учебного года?

То есть, по вашему, инженера-компьютершика подставили?! И не в начале а в конце учебного года, там же говорят что заподозрили к началу мая месяца, и не сразу, а постепенно он их уносил!?
200 ноутов! Не один и не два. Там директор как минимум замешан. Легенду могут любую состряпать.
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