Школьный айтишник украл 200 ноутбуков ради ставок в Шымкенте

Цитата: htmaker от

На подставу похоже, 200 шт. пропало и вся организация заметила только в начале учебного года? На подставу похоже, 200 шт. пропало и вся организация заметила только в начале учебного года?

То есть, по вашему, инженера-компьютершика подставили?! И не в начале а в конце учебного года, там же говорят что заподозрили к началу мая месяца, и не сразу, а постепенно он их уносил!?