На месте заброшенных оврагов Шымкента построят новые парки

После этого, глава региона подверг критике работу овощного рынка, расположенного на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова.

По ходу с нашими участками нас опять прокатили??? Разберитесь лучше с пробками по Адырбекова в районе маг Фиркан по пр Дулати возле остановки Гипер хауз

А на парковке надо то всего грамотную разметку сделать, а то некоторые ну уж очень интересно там ставят машины.