На месте заброшенных оврагов Шымкента построят новые парки

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danilov 22 Декабря 2016 в 15:05:48
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«Из года в год растет количество иностранных гостей, прибывающих в город. Поэтому, в первую очередь, необходимо привести в порядок аэропорт. Необходимо в соответствии мировым стандартам, благоустроить территорию и парковку аэропорта», — сказал Жансеит Туймебаев.
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После этого, глава региона подверг критике работу овощного рынка, расположенного на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова. Кроме того, поручил наладить работу рынка, который является причиной транспортного затора и нарушает архитектурный облик города.
Вместе с тем, аким области уделил особое внимание вопросу о земельных участках. В этой сфере много нарушений и злоупотреблений, требующих более тщательного изучения данных фактов.
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Теперь, согласно генеральному плану города, земельные участки будут предоставлять не под строительство частных домов, а для возведения многоэтажных жилых комплексов, что сможет способствовать обновлению облика города.
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Также, глава региона ознакомился с проектом работ по озеленению участков вдоль дороги, ведущей в дачный массив Кайнар булак. В перспективе, на 600 га природных оврагов, низин будут построены парки. Данный уникальный проект, имеющий четкое направление, при необходимом финансовом расчете, должен получить импульс весной. На этих местах расположатся парки отдыха и развлечений, детские и спортивные площадки, архитектурные изображения, а также установят освещение и посадят саженцы деревьев.
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Кроме того, аким не оставил без внимания проводимые работы по озеленению в административно-деловом центре города, на проспекте Астана и на улице Аргынбекова. В ходе объезда, руководителям соответствующих структур были даны конкретные указания, и поручено предоставить нужные результаты за короткое время, сообщила пресс-служба акима ЮКО.
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otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Необходимо в соответствии мировым стандартам, благоустроить территорию и парковку аэропорта
А что с территорией там не так? В последнее время очень часто там бывал. Везде газон, много деревьев, мусор не валяется, подметают часто. Если только фонтан подключить, который там уже давно не работает. А на парковке надо то всего грамотную разметку сделать, а то некоторые ну уж очень интересно там ставят машины.
Quote:
После этого, глава региона подверг критике работу овощного рынка, расположенного на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова.
Поддерживаю полностью. Начиная с 8:20 там пробка огромная собирается, ну а к 8:45 может и до пятиэтажки на БАМе доходить. А всё из-за того, что люди хотят заехать на этот рынок, а не могут. А пропуская способность пр-та Кунаева на этом участке всего две полосы, одна из которых постоянно занята поворачивающими.
Цитата: Ильф от 22.12.2016 15:26:58
По ходу с нашими участками нас опять прокатили??? Разберитесь лучше с пробками по Адырбекова в районе маг Фиркан по пр Дулати возле остановки Гипер хауз
По ходу с нашими участками нас опять прокатили??? Разберитесь лучше с пробками по Адырбекова в районе маг Фиркан по пр Дулати возле остановки Гипер хауз
5минут стоишь это не считается пробкой!!!
Дороги делать надо Широкие, хотя мож по документам они и широкие 6 полосные, а так если две Арбы встретятся то впритирку разъезжаются. И это по всему городу так, сегодня это чувствуют все, кто за рулем и пешком
А на парковке надо то всего грамотную разметку сделать, а то некоторые ну уж очень интересно там ставят машины.Думаете поможет?