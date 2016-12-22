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Шымкент
Шымкентский Дендропарк назовут именем Асанбая Аскарова
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danilov 22 Декабря 2016 в 15:06:43
Сегодня в здании городского акимата прошла одиннадцатая очередная сессия городского маслихата шестого созыва. На завершающей сессии этого года было принято решение назвать шымкентский Дендропарк именем общественного деятеля Асанбая Аскарова.

Асанбай Аскаров с 1978 по 1985 гг. занимал должность первого секретаря Чимкентского обкома КП Казахстана. При нём в городе построены ТЭЦ-3, сооружены многоэтажные дома, украсившие центр Шымкента. В области началось возведение Газалкентского канала, освоен Келесский массив. По-прежнему любимыми местами отдыха шымкентцев остаются Дендропарк, озеро Тулпар и др.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 22.12.2016 в 15:56:18   # 568331
Как так дедропарк без имени. Назовем!!!!
Зоопарк без имени еще? Можно тоже имя дать.
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  Денис222 22.12.2016 в 16:11:57   # 568336
Да хоть как его назови, дендропарк он и есть дендропарк...
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  Ильф 22.12.2016 в 16:30:26   # 568343
Все правильно Асанбай Аскаров и выбивал бюджетные деньги СССР для строительства Дендропарка, а это не так просто было
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  Ильф 22.12.2016 в 16:32:15   # 568345
Дендропарка, а это не так просто было[/quote]
Цитата: Ильф от 22.12.2016 16:30:26
Все правильно Асанбай Аскаров и выбивал бюджетные деньги СССР для строительства Дендропарка, а это не так просто было


Этот человек отсидел в тюрьме за то, что создал для города дендропарк, зоопарк, ипподром, красивое озеро…
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  Софруджу 22.12.2016 в 16:32:31   # 568346
Аскаров - достойный дядька, а дендропарк - его детище. Почему бы и нет? Только бы он не одобрил, что повыкинули все надписи на русском языке
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  titus 22.12.2016 в 16:32:51   # 568347
Quote:
озеро Тулпар

Где озеро? Покажите мне озеро!!!!!!!!!! Сколько лет его уже нет!!!
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  Ильф 22.12.2016 в 16:38:54   # 568349
Побольше бы таких людей как Асанбай Аскарович Аскаров. В Москве тогда считали что иметь зоопарки,ипподромы,дендрарии-это только для них,а нам полжено было только свинцом,цементом, фосфором дышать,да пахать как неграм.А тут нашёлся человек,который осмелился построить всё это для Чимкента у них не спросив,за что и поплатился свей свободой.Сейчас время всё расставило по местам,Аскаров в почёте,а тех деятелей,кто его сажал,просто выкинули на свалку истории.
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  Викторовна 22.12.2016 в 18:22:10   # 568369
Странное чувство гадливости от поста Ильфа.Половину написал правды и ввернул так, что виноват центр, т.е. Москва . А ничего, что Аскарова оболгали и подставили свои же соратники ? Стукачи , свои же, добились его снятия .
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  babki 22.12.2016 в 18:35:07   # 568370
Цитата: titus от 22.12.2016 16:32:51
Quote:
озеро Тулпар

Где озеро? Покажите мне озеро!!!!!!!!!! Сколько лет его уже нет!!!

На прошлой неделе стояло на месте, если кто-то его не спер
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