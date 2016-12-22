Шымкентский Дендропарк назовут именем Асанбая Аскарова

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danilov 22 Декабря 2016 в 15:06:43
Асанбай Аскаров с 1978 по 1985 гг. занимал должность первого секретаря Чимкентского обкома КП Казахстана. При нём в городе построены ТЭЦ-3, сооружены многоэтажные дома, украсившие центр Шымкента. В области началось возведение Газалкентского канала, освоен Келесский массив. По-прежнему любимыми местами отдыха шымкентцев остаются Дендропарк, озеро Тулпар и др.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Зоопарк без имени еще? Можно тоже имя дать.
Цитата: Ильф от 22.12.2016 16:30:26
Все правильно Асанбай Аскаров и выбивал бюджетные деньги СССР для строительства Дендропарка, а это не так просто было
Все правильно Асанбай Аскаров и выбивал бюджетные деньги СССР для строительства Дендропарка, а это не так просто было
Этот человек отсидел в тюрьме за то, что создал для города дендропарк, зоопарк, ипподром, красивое озеро…
озеро Тулпар
Где озеро? Покажите мне озеро!!!!!!!!!! Сколько лет его уже нет!!!
Викторовна 22.12.2016 в 18:22:10 # 568369
Цитата: titus от 22.12.2016 16:32:51
Quote:
Где озеро? Покажите мне озеро!!!!!!!!!! Сколько лет его уже нет!!!
Quote:
озеро Тулпар
Где озеро? Покажите мне озеро!!!!!!!!!! Сколько лет его уже нет!!!
На прошлой неделе стояло на месте, если кто-то его не спер