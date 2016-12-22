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Шымкент
В Шымкенте мужчина совершил самоподжог
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danilov 22 Декабря 2016 в 20:11:17


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В центр оперативного управления ДВД области поступило сообщение от дежурного УССО по ЮКО о том, что по проспекту Тауке хана в Шымкенте неизвестный мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем поджога, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Енбекшинского ОП УВД Шымкента. Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался местный житель, предприниматель, 1970 года рождения.

По предварительным данным мужчина получил около 40% ожогов поверхноcти тела, он находится в больнице.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Начато досудебное расследование.

В ходе выяснения обстоятельств происшедшего установлено, что гр-н А., пытавшийся свести счеты с жизнью, является обвиняемым лицом. 15 мая текущего года следователи ДВД ЮКО возбудили в отношении него уголовное дело по ст.190 УК РК «Мошенничество» по заявлению гр-на Д.

Следственное управление ДВД ЮКО провели ряд комплексных следственных мероприятий, в результате которого была полностью доказана вина обвиняемого лица. 9 ноября 2016 года уголовное дело с обвинительным актом следователи направили в прокуратуру Аль-Фарабийского района для проверки законности.

В свою очередь прокуратура района 18 ноября 2016 года дело для рассмотрения направили в суд.


http://otyrar.kz/2016/12/v-shymkente-muzhchina-sovershil-samopodzhog/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 22.12.2016 в 21:40:46   # 568392
это как довести человека надо. надеюсь спасут врачи.
а что за причина? наверняка в городе знают люди
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  Стрельцов 22.12.2016 в 22:02:57   # 568393
неужели если виноват подожжется?
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  гримм 22.12.2016 в 23:33:02   # 568407
Цитата: КЕДЫ от 22.12.2016 21:40:46
это как довести человека надо. надеюсь спасут врачи.
а что за причина? наверняка в городе знают люди


кинули человека на не малые деньги, вот и он поуши в долгах в кредитах не нашел другого выхода!!!

Интересно полетят погоны?
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  НурболаТТ 22.12.2016 в 23:40:27   # 568409
У нас в основном из-за коррупции и кривосудия люди самоподжогом занимаются. Чтобы привлечь внимание. Оборотней много, их надо вылавливать и "мочить" в сортирах, в смысле, сажать надолго. Провести бы настоящий соцопрос, насколько народ уважает судей, прокуроров, ментов. А то они сами проводят, показатели, скорей всего, искусственно завышают, типа они пользуются уважением, а на самом деле, это, возможно, не так и это все знают. Особенно, в верховном суде пиариться любят. Главное, чтобы до предела не дошел народ, чтоб с чемоданами тротила по настоящему не стали приходить к оборотням. А самоубийцам совет, чем просто так кончать с жизнью, вы лучше узнайте про оборотней в мантиях и погонах, про тех, кто с помощью взяток избежал наказания, насильников-педофилов, в общем про тварей, которые недостойны жить, и заберите их с собой, чтоб какая то польза хоть от вас была.
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  НурболаТТ 22.12.2016 в 23:50:08   # 568410
кинули человека на не малые деньги, вот и он поуши в долгах в кредитах не нашел другого выхода!!!

У нас вся страна по уши в долгах на много лет вперед. Половина Шымкента наверно заложена. Даже взять, например, гостиницу "Сапар", и то в БТА банке была заложена. С банками (барыгами) народу нужно решать кратко: не платить и все, и пошли они в опу. Понараздавали кредиты неграмотному населению, введя в заблуждение, при этом сами зная, что за двадцать лет многое может случиться, ввели в кабалу, так еще и с государства сосут деньги наши и нам же за проценты предлагают, гады. Они - барыги, и принадлежат определенным лицам, которые, скорей всего, выводят бабло за бугор, и сами в конце концов свалят, если при втором президенте не уживутся. Сколько людей понабрали кредитов ипотечных, а потом лишились и домов, и взносов, которые платили, пока стабильно было и работа была, и еще и должны остались...
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  Kukaracha 23.12.2016 в 00:26:24   # 568424
Кто там говорил что в шымкенте аким нихуёвый?
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