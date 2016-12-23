Более чем в 2 раза возросло число заболевших "забытым" лейшманиозом в ЮКО

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Гость 23 Декабря 2016 в 09:25:46
На сегодняшний день, 22 декабря, по области зарегистрировано 124 больных. Два дня назад врачи в ЮКО сообщали, что диагноз лейшманиоз подтвержден у 53 человек. "Резкий рост заболеваемости (от 53 до 124) за счет трех эндемичных районов", - отметили в в пресс-службе акима ЮКО.
Ранее в управлении здравоохранении ЮКО заявляли, что лейшманиоз не передается от человека к человеку. Лейшманиоз - это трансмиссивное заболевание кожи. Основным источником инфекции является грызун большая песчанка, а переносчиком - москиты. Через их укусы и происходит заражение. В Отырарском районе по данным медиков, ежегодно регистрируют от 3 до 13 случаев заболеваний. Правда, бывают вспышки лейшманиоза.
По данным сотрудников управления здравоохранения ЮКО, эпидемиологического надзора и областного кожно-венерологического диспансера, на сегодняшний день в Отырарском районе специалисты совместно с сотрудниками местного акимата, проводят соответствующие работы. Отмечается, что специалисты областного дерматовенерологического диспансера проводят в районе подворный обход, и оказывают организационно-методическую помощь.
"Вдоль левого берега реки Сырдарьи Отырарского, Шардаринского районов и город Арыс, расположен очаг лейшманиоза. Эти территории заселены большими песчанками, которые являются основным резервуаром и источником инфекции. Переносчики возбудителей являются москиты рода Phlebotomus, которые становятся заразными через 6-8 дней после кровососания на грызунах. Заражение происходит через укус инфицированного москита. Восприимчивость всеобщая. Заболевание не передается от человека к человеку. Инкубационный период заболеваемости длится от двух недель до четрырех месяцев, кожные элементы не заживают в течение длительного времени в осенние, зимние месяцы с образованием грубых рубцов. Лечение лейшманиоза симптоматическое, в том числе местное - путем обработки язв антисептическими, антибактериальными и репарирующими наружными средствами", - рассказала исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения ЮКО Роза Жаукимова.
Вместе с тем в аимате отметили, что на сегодня в Отырарском районе проведено заседание Координационного совета по вопросам охраны здоровья населения. Принято решение о проведении разъяснительной работы среди местного населения по профилактике и лечении лейшманиоза, а также выделении бюджетных средств для обработки и оказанию своевременной и качественной медицинской помощи.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chem-2-raza-vozroslo-chislo-zabolevshih-zabyityim-308696/
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