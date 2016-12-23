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Шымкент
Перед законом все равны (социальный ролик) Шымкент
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danilov 23 Декабря 2016 в 09:34:52


После просмотра возникло два вопроса:
1 Кого сопровождали полицейские? Бандитов или Чиновников?
2 Уступили пожарной машине только из-за того что она больше в размере?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  IBM MAC 23.12.2016 в 09:40:13   # 568465
Бандитов-чиновников
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  Samruk 23.12.2016 в 09:42:31   # 568466
молодцы! красиво сняли, придумали, озвучили и организовали. Качественный ролик и ещё снят в нашем Шыме! снимаю шляпу как говорится,
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  mitrich78 23.12.2016 в 09:44:20   # 568468
машины по скромнее можно было бы в ролике использовать для "слуг народа" я так понимаю по мнению режисера их полиция сопровождала.
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  гримм 23.12.2016 в 09:52:32   # 568473
Quote:
Бандитов или Чиновников?

а это не одно и тоже!!!
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  einer 23.12.2016 в 09:56:27   # 568475
Quote:
Бандитов или Чиновников?

Вы их ещё различаете?
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  Viktor11 23.12.2016 в 09:59:37   # 568477
(для рассуждения) А в жизни как бы поступил полицейский?
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  Insar 23.12.2016 в 10:10:43   # 568483
для чего это все паказуха
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  strannikpv 23.12.2016 в 10:11:54   # 568484
Реклама а на самом деле все наоборот
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  Absolute 23.12.2016 в 10:31:09   # 568491
Видео-пропаганда. В реальности такое не происходит.
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  UgO 23.12.2016 в 10:34:43   # 568492
Смех да и только Все знают как на самом деле...
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  Риана 23.12.2016 в 10:38:05   # 568496
На самом деле регулировщика уволили бы!!!
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  realistnk 23.12.2016 в 10:57:50   # 568503
Название ролика смех, все понимаем, что это не так через социалку пытаются еще что-то сказать. Тем более Шым. если бы равные были, то без мигалок и кортежей и на общественном транспорте.
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  koshkoed 23.12.2016 в 11:22:03   # 568511
Так если перед законом все равны, то какого черта меня тормозят чтобы картеж пропустить. В ПДД понятие "кортеж" нет, и что мент-жополиз должен движение тормозить из-за "слуг народа" тоже нет.

Получается что "слуги народа" выше перед законом над простыми людьми?!
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  LEGO 23.12.2016 в 11:37:52   # 568513
Снят хорошо, но немного смешно стало.
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  Денис222 23.12.2016 в 11:42:59   # 568514
спасибо за юморной ролик, от души поржал...
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  Лысый 23.12.2016 в 11:48:32   # 568522
Гонево. Больше нечего сказать.
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  tod777 23.12.2016 в 12:01:05   # 568528
Музыка в стиле Шым. На каждом углу слышны слова из песни
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  ЛиКа 23.12.2016 в 12:05:59   # 568531
Сказочное видео!!!
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  старик 23.12.2016 в 12:13:24   # 568538
Quote:
Вы их ещё различаете?
Я думал что эта фраза только у меня на языке!
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