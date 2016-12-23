Перед законом все равны (социальный ролик) Шымкент

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danilov 23 Декабря 2016 в 09:34:52
После просмотра возникло два вопроса:
1 Кого сопровождали полицейские? Бандитов или Чиновников?
2 Уступили пожарной машине только из-за того что она больше в размере?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Бандитов или Чиновников?
а это не одно и тоже!!!
Бандитов или Чиновников?
Вы их ещё различаете?
strannikpv 23.12.2016 в 10:11:54 # 568484
Получается что "слуги народа" выше перед законом над простыми людьми?!
Вы их ещё различаете?Я думал что эта фраза только у меня на языке!