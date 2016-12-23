С нового года вырастут тарифы на комуслуги

С начала 2017 года повысится тариф на холодную воду.

Quote:Уважаемые пользователи сайта и жители города Шымкент!Я как представитель ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" заявляю, что на начало 2017 года никакого повышения тарифа по водоснабжению и водоотведению нет!