С нового года вырастут тарифы на комуслуги

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danilov 23 Декабря 2016 в 12:47:34
С начала 2017 года повысится тариф на холодную воду. ТОО «Водные Ресурсы-маркетинг» объясняют это своей задолженностью перед Европейским банком реконструкции и развития. В 2015 году на реконструкцию водных сетей в был взят кредит в размере 3 миллиардов тенге. В течение 10 лет он должен быть возвращен. Именно это назвали главной причиной повышения тарифа.
«Тариф подразделяется на три группы потребителей: первая группа- жители города — водоподача- 68 тенге 90 тиын, водоотведение 25 тенге 25 тиын. 2 группа — гос.учреждения: водоподача- 308 тенге 21 тиын, водоотведение 157 тенге 13 тиын. 3 группа -юридические лица- водоподача 239 тенге 90 тиын, водоотведение 127 тенге 69 тиын»,- озвучил предлагаемые тарифы руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЮКО Бахтияр Аталыков.
Также представитель водного хозяйства огласил вторую причину, повлёкшую повышение цен, это девальвация.
— Причём тут вода и доллар? Мы что, воду тоже у кого-то покупаем, что за бред?
— Мы не покупаем, я же объяснил, что мы брали кредит у банка. Брали его в евро и должны вернуть в евро. Однако курс тогда был 334, а сейчас 364 тенге за евро. Этим и обусловлено подорожание.
Возможно, с 1 января повысятся тарифы не только на воду, но и на электроэнергию. Сейчас горожане платят 5 тенге 24 тиын за 1 киловатт, если просьбу энергетиков о повышении удовлетворят, то в следующем году киловатт обойдётся в 6 тенге 1 тиын.22_12_3-20-mp4_snapshot_00-20_-2016-12-23_11-15-50
«Фермерскому хозяйству с таким повышением совсем страшно. Нам называют сначала одни цифры, а по факту ставят дороже. Что за беспредел у вас творится?- возмутился
Бахтияр Аталыков. — Прошу вас изложить суть проблемы в письменной форме. Мы всё проверим и разберемся».
Ожидается в новом году скачок цен на природный газ. Так обычные жители будут платить 12 тенге, бюджетные организации 39, а остальные 24.5 тенге за кубометр.
«По трубе гоняют просто воздух, для чего? Чай даже вскипятить невозможно. Раньше, если кипятил 2-3 минуты, сейчас за 10 минут вскипятить не можем»,- вот такие жалобы есть от людей, сказали в ходе обсуждения тарифов
-Воздух мы не гоняем, и 500 тысяч, как вы говорите, на собственные нужды, это именно для модернизации, для продувки, мы не для себя это, соответственно газ будет лучше запускаться,- оправдываются газовики.
На все претензии коммунальщики заявили, что повышение цен вынужденное и не они его придумали. Вскоре повышение тарифов будут обсуждать на республиканском уровне.
http://tvk-uko.kz/2016/12/23/s-novogo-goda-vy-rastut-tarify-na-komuslugi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
побольше бы таких
MишаМашкевич 23.12.2016 в 13:38:48 # 568607
Хитрая жопа 23.12.2016 в 13:55:46 # 568616
Цитата: MишаМашкевич от 23.12.2016 13:38:48
... Но дети твои один хрен вернут
ься. ...
... Но дети твои один хрен вернут
Откуда такая уверенность?
Сейчас горожане платят 5 тенге 24 тиын за 1 киловатт
Откуда такая халява?
И ведь газ с водой уже в этом году повышали же.
Вроде бы, сейчас такие тарифы:
Вода - 107,65 тенге.
Газ - 31,34109 тенге.
Электроэнергия - 13,53 тенге.
За воду плачу 107,65 тг/куб.м, за электричество 13,53 тг/квт, иногда когда превышаешь лимит по 19 тг/квт, за газ дерут 31,34 тг/куб.м.
Цитата: MumiTroll от 23.12.2016 13:17:34
Будем молится на хороший дождь!
Будем молится на хороший дождь!
С начала 2017 года повысится тариф на холодную воду.
Уважаемые пользователи сайта и жители города Шымкент!
Я как представитель ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" заявляю, что на начало 2017 года никакого повышения тарифа по водоснабжению и водоотведению нет!
Цитата: shark от 23.12.2016 14:31:17
Quote:
Уважаемые пользователи сайта и жители города Шымкент!
Я как представитель ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" заявляю, что на начало 2017 года никакого повышения тарифа по водоснабжению и водоотведению нет!
Quote:
С начала 2017 года повысится тариф на холодную воду.
Уважаемые пользователи сайта и жители города Шымкент!
Я как представитель ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" заявляю, что на начало 2017 года никакого повышения тарифа по водоснабжению и водоотведению нет!
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"Чоткое название.