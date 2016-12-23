Последнее слово шымкентского самосожженца

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Гость 23 Декабря 2016 в 12:48:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Nekrun от 23.12.2016 13:02:17
Нет дыма без огня, доводят суки.
Нет дыма без огня, доводят суки.
Все верно, но и посмотрите на отношение тех кто спокойно на все это
Может и довели чела, может он болен...не знаю, но то, что оператор конченный это факт!
Не надо сука себя сжигать, им похуй на тебя, сжигай их
Цитата: Saturn от 23.12.2016 14:57:09Мститель?
Сужу по себе... вот к примеру меня кто то обидел, поступил со мной не справедливо, я поступаю с обидчиком также как он со мной или как я посчитаю справедливым, но никогда не буду на себя накладывать руки, блять если у тебя хватило смелости сжечь себя, хватит и духа чтоб сжечь всю прокуратуру или по крайней мере пару кабинетов с полдюжиной прокуроров.
Не надо сука себя сжигать, им похуй на тебя, сжигай их
Не надо сука себя сжигать, им похуй на тебя, сжигай их