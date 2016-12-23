Последнее слово шымкентского самосожженца

Сужу по себе... вот к примеру меня кто то обидел, поступил со мной не справедливо, я поступаю с обидчиком также как он со мной или как я посчитаю справедливым, но никогда не буду на себя накладывать руки, блять если у тебя хватило смелости сжечь себя, хватит и духа чтоб сжечь всю прокуратуру или по крайней мере пару кабинетов с полдюжиной прокуроров.

Не надо сука себя сжигать, им похуй на тебя, сжигай их