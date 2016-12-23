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Шымкент
Последнее слово шымкентского самосожженца
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Гость 23 Декабря 2016 в 12:48:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
  UgO 23.12.2016 в 12:52:27   # 568572
Оператор сука ещё та...
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  Nekrun 23.12.2016 в 13:02:17   # 568582
Нет дыма без огня, доводят суки.
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  Гоги80 23.12.2016 в 13:16:25   # 568597
ТАКОЕ хладнокровие, ужас. Хоть бы выбежал тряпкой ПОПЫТАЛСЯ сбить пламя. я в ..уе.
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  Dior 23.12.2016 в 13:19:00   # 568599
Цитата: Nekrun от 23.12.2016 13:02:17
Нет дыма без огня, доводят суки.


Все верно, но и посмотрите на отношение тех кто спокойно на все это смотрит снимает. И банально уезжает. Мог бы достать огнетушитель на крайняк с машины. УРОД.
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  Денис222 23.12.2016 в 13:43:20   # 568610
Апокалипсис уже начался, в наших головах. Мы сами себя уничтожаем каждый день.
Может и довели чела, может он болен...не знаю, но то, что оператор конченный это факт!
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  Лялька 23.12.2016 в 13:49:18   # 568613
А ему ничего за это не будет? За неоказание первой помощи? Сьемку? Выкладку в сеть? Надеюсь, что будет.
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  Saturn 23.12.2016 в 14:57:09   # 568673
Сужу по себе... вот к примеру меня кто то обидел, поступил со мной не справедливо, я поступаю с обидчиком также как он со мной или как я посчитаю справедливым, но никогда не буду на себя накладывать руки, блять если у тебя хватило смелости сжечь себя, хватит и духа чтоб сжечь всю прокуратуру или по крайней мере пару кабинетов с полдюжиной прокуроров.
Не надо сука себя сжигать, им похуй на тебя, сжигай их
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  Zoggyla 23.12.2016 в 14:59:04   # 568675
Цитата: Saturn от 23.12.2016 14:57:09
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Мститель?
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