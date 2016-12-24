Жители улицы К.Цеткин больше не верят властям

Начали снимать. Через неделю ассистент по акте­рам Лика Ароновна сообщает:



— Михалков отказывается сниматься.



— ?



— Требует 25 рублей в день. Актерские ставки были такие: 8 р. — начинающий, 16 — уже с опытом, 25 — молодая звезда и 40-50 суперзвезды. Ставку 25 рублей для Никиты надо было пробивать в Госкино.



— А где он сам, Никита?



— Здесь, — сказала Лика. - По коридору гуляет.



— Зови.



— Георгий Николаевич, — сказал Никита, — я играю главную роль. А получаю как актеры, которые играют не главные роли. Это несправедливо.



— Кого ты имеешь в виду?



— К примеру, Леша Локтев, Галя Польских.



— Леша Локтев уже снимался в главной роли, и Галя Польских. Они уже известные актеры. А ты пока еще вообще не актер. Школьник. А мы платим тебе столько же, сколько им. Так что — помалкивай.



— Или 25, или я сниматься отказываюсь!



— Ну, как знаешь... — я отвернулся от Ники­ты. — Лика Ароновна, вызови парня, которого мы до Михалкова пробовали. И спроси, какой у него размер ноги, — если другой, чем у Никиты, сегодня же купи­те туфли. Завтра начнем снимать.



— Хорошо.



— Кого? — занервничал Никита.



— Никита, какая тебе разница — кого. Ты же уже у нас не снимаешься!



— Но вы меня пять дней снимали. Вам все придет­ся переснимать!



— Это уже не твоя забота. Иди, мешаешь работать...



— И что, меня вы больше не снимаете?!



— Нет.



И тут скупая мужская слеза скатилась по еще не знав­шей бритвы щеке впоследствии известного режиссера:



— Георгий Николаевич, это меня Андрон научил!.. Сказал, что раз уже неделю меня снимали, то у вас вы­хода нет!



Дальше работали дружно...