Жители улицы К.Цеткин больше не верят властям

Жители улицы К.Цеткин больше не верят властямА есть простаки ,которые верят?
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danilov 24 Декабря 2016 в 12:56:36
Жители улицы имени Клары Цеткин больше не верят местным властям, которые оказались бессильны перед монополистом в лице ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг» и их подрядчиками. Работы по прокладке канализации, нарушили все установленные сроки, а ситуация в частном секторе сейчас напоминает богом забытое село.
-Они начали копать с 15 июля и могли бы уже давно закончить!
Говорить о наболевшем у местных жителей уже нет ни сил, ни желания. Про улицу имени Клары Цеткин благополучно забыли подрядчики и местные власти.
-Посмотрите! Вот как теперь в дом заходить? И как выпускать детей на улицу?!
Разворотив всю улицу подрядная организация «Инновация 7» ручалась заменить канализационные трубы до наступления осени, однако ближе к обещанной дате жители стали подозревать, что в срок подрядчик не уложится. Экскаватор то закапывал, то вновь вскрывал одни и те же участки. В итоге были повреждены трубы с питьевой водой и газом.
-После того, как они сделали, камни, песок выходит. Невозможно пить эту воду!
В августе на очередной встрече с населением о проблеме заговорил уже местный депутат и обратился к ответственным лицам.
«Мы с трудом добились того, чтобы улицу Клары Цеткин заасфальтировали. Через год было решено проводить под землей газопроводные трубы, а после этого вырыли траншею прямо по центру дороги для прокладки канализационных труб. Я считаю, что всю предстоящую работу нужно было заранее обдумать и только потом приступать. На то, чтобы заасфальтировать эту улицу ушла немалая сумма, и лишних трат можно было избежать»,- возмущался еще летом депутат областного маслихата Бакарам Абдукаримов.
Тогда ситуацию с улицей представители акимата вроде бы взяли на контроль. Однако через месяц компания «Инновация 7» неожиданно приостановила работы.
-Мы же не можем здесь пройти, что это такое. Они все здесь превратили в болото. Они дорогу нам не засыпали и не засыпят после ремонта!
Возмущенные жители получили ответ — причина простоя — неблагоприятные погодные условия. Тогда начальник горводоканала клятвенно обещал собравшимся, восстановить улицу до 10 ноября. Потом тот же самый представитель, но уже другие сроки. В декабре интервью дает заместитель директора подрядной организации. И новый срок- 26 декабря.
Только теперь стало понятно, что восстанавливать поврежденные коммуникации и дорожное полотно на самом деле никто не собирался. И в то, что улицу когда-нибудь восстановят местные жители уже не верят.
http://tvk-uko.kz/2016/12/23/zhiteli-ulitsy-k-tsetkin-bol-she-ne-veryat-vlastyam/
Комментарии, по рейтингу, по дате
При совке каждые 2-3 года асфальт не меняли,и с газом и липистричеством проблем не было.Потому что дрюкали за это.Убейся об
А эти "работники" так и будут беспредельничать, пока все им будет сходить с рук. Если бы штрафовали их по-черному, они бы мыслили иначе.
Цитата: Рамзес от 24.12.2016 15:31:43
При совке каждые 2-3 года асфальт не меняли,и с газом и липистричеством проблем не было.Потому что дрюкали за это.Убейся об
При совке каждые 2-3 года асфальт не меняли,и с газом и липистричеством проблем не было.Потому что дрюкали за это.Убейся об
да точно так же при совке рыли, забрасывали нахрен на два три месяца закапывали, потом опять откапывали. просто забывается все это быстро.
под этим гигантским плакатом, который знал весь советский Чимкент, и не очень далеко от мест указанных в этой статье, сколько себя щеглом помню вечные трубы, ямы, неработающие экскаваторы. поддатые сварщики. Я не говорю что раньше было хуже или лучше. просто говорю. что было.
Цитата: Рамзес от 24.12.2016 15:31:43
При совке каждые 2-3 года асфальт не меняли,и с газом и липистричеством проблем не было.Потому что дрюкали за это.Убейся об
При совке каждые 2-3 года асфальт не меняли,и с газом и липистричеством проблем не было.Потому что дрюкали за это.Убейся об
Кися-пуся, посмотри эпизод из фильма Данелии (19 мин 35 сек), дело происходит в Москве середины шестидесятых. И сиди себе тихо на том месте, которое у Ала полыхает хронически.
Quote:
Начали снимать. Через неделю ассистент по актерам Лика Ароновна сообщает:
— Михалков отказывается сниматься.
— ?
— Требует 25 рублей в день. Актерские ставки были такие: 8 р. — начинающий, 16 — уже с опытом, 25 — молодая звезда и 40-50 суперзвезды. Ставку 25 рублей для Никиты надо было пробивать в Госкино.
— А где он сам, Никита?
— Здесь, — сказала Лика. - По коридору гуляет.
— Зови.
— Георгий Николаевич, — сказал Никита, — я играю главную роль. А получаю как актеры, которые играют не главные роли. Это несправедливо.
— Кого ты имеешь в виду?
— К примеру, Леша Локтев, Галя Польских.
— Леша Локтев уже снимался в главной роли, и Галя Польских. Они уже известные актеры. А ты пока еще вообще не актер. Школьник. А мы платим тебе столько же, сколько им. Так что — помалкивай.
— Или 25, или я сниматься отказываюсь!
— Ну, как знаешь... — я отвернулся от Никиты. — Лика Ароновна, вызови парня, которого мы до Михалкова пробовали. И спроси, какой у него размер ноги, — если другой, чем у Никиты, сегодня же купите туфли. Завтра начнем снимать.
— Хорошо.
— Кого? — занервничал Никита.
— Никита, какая тебе разница — кого. Ты же уже у нас не снимаешься!
— Но вы меня пять дней снимали. Вам все придется переснимать!
— Это уже не твоя забота. Иди, мешаешь работать...
— И что, меня вы больше не снимаете?!
— Нет.
И тут скупая мужская слеза скатилась по еще не знавшей бритвы щеке впоследствии известного режиссера:
— Георгий Николаевич, это меня Андрон научил!.. Сказал, что раз уже неделю меня снимали, то у вас выхода нет!
Дальше работали дружно...
— Михалков отказывается сниматься.
— ?
— Требует 25 рублей в день. Актерские ставки были такие: 8 р. — начинающий, 16 — уже с опытом, 25 — молодая звезда и 40-50 суперзвезды. Ставку 25 рублей для Никиты надо было пробивать в Госкино.
— А где он сам, Никита?
— Здесь, — сказала Лика. - По коридору гуляет.
— Зови.
— Георгий Николаевич, — сказал Никита, — я играю главную роль. А получаю как актеры, которые играют не главные роли. Это несправедливо.
— Кого ты имеешь в виду?
— К примеру, Леша Локтев, Галя Польских.
— Леша Локтев уже снимался в главной роли, и Галя Польских. Они уже известные актеры. А ты пока еще вообще не актер. Школьник. А мы платим тебе столько же, сколько им. Так что — помалкивай.
— Или 25, или я сниматься отказываюсь!
— Ну, как знаешь... — я отвернулся от Никиты. — Лика Ароновна, вызови парня, которого мы до Михалкова пробовали. И спроси, какой у него размер ноги, — если другой, чем у Никиты, сегодня же купите туфли. Завтра начнем снимать.
— Хорошо.
— Кого? — занервничал Никита.
— Никита, какая тебе разница — кого. Ты же уже у нас не снимаешься!
— Но вы меня пять дней снимали. Вам все придется переснимать!
— Это уже не твоя забота. Иди, мешаешь работать...
— И что, меня вы больше не снимаете?!
— Нет.
И тут скупая мужская слеза скатилась по еще не знавшей бритвы щеке впоследствии известного режиссера:
— Георгий Николаевич, это меня Андрон научил!.. Сказал, что раз уже неделю меня снимали, то у вас выхода нет!
Дальше работали дружно...
Тынц.
да точно так же при совке рыли, забрасывали нахрен на два три месяца закапывали, потом опять откапывали. просто забывается все это быстро.
Это называлось "осваивание средств". Не освоит трест-хуест, СМУ-ХУЕМУ, главк-хуявк, выделенных ему на год средств. Прощай у всего трудового коллектива прогрессивка и тринадцатая, бастыка на ковер в вышестоящие органы, выговор, хуе мое, с занесением в личное дело. А то и партбилет на стол, а это считай как сейчас из кабинета с сисястой секретуткой и Лексусом под жопой, попасть в ржавую шоху на строительном рынке и калымить перевозкой ГКЛ на крыше.
Цитата: Лысый от 24.12.2016 21:13:58
Описания ощущений пукана рекомендую держать при себе. Слишком очевидно, что в них проглядывается богатый личный опыт.
Эпизод на 38:37.
Цитата: Ал от 24.12.2016 21:39:46
Описания ощущений пукана рекомендую держать при себе. Слишком очевидно, что в них проглядывается богатый личный опыт.
Цитата: Лысый от 24.12.2016 21:13:58
Описания ощущений пукана рекомендую держать при себе. Слишком очевидно, что в них проглядывается богатый личный опыт.
Стоит упомянуть про чирей на жопе, как он тут же со своим каментом залупляется.
Нешто его ихтиолкой попробывать извести?
Цитата: Лысый от 24.12.2016 21:47:19
Убогий,