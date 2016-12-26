В Шымкенте открылся новый ЦОН

мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!