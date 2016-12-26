В Шымкенте открылся новый ЦОН

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danilov 26 Декабря 2016 в 13:19:09
Необходимость открытия второго ЦОНа в Енбекшинском районе возникла в связи с большой нагрузкой на ЦОН в микрорайоне Север, так как численность населения района составляет 255 тысяч человек. Восьмой по счету шымкентский ЦОН является точной копией столичных центров. Здесь будут оказывать 530 государственных услуг, из низ 315 в электронном виде, 215 в бумажном виде. На сегодняшний день граждан здесь обслуживают 25 специалистов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: гримм от 26.12.2016 13:29:51
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!
Это чаевые , брат .
Цитата: гримм от 26.12.2016 13:29:51
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!
Если эти клерки берут в наглую, то что говорить о выше стоящих... Неужели управы нет?
Цитата: гримм от 26.12.2016 14:02:30
в день минимум 1000 обращений, 400тыщ! а в месяц??? у них чай золотой с бриллиантами!!!
в день минимум 1000 обращений, 400тыщ! а в месяц??? у них чай золотой с бриллиантами!!!
А Вы сомневались ? .
Цитата: KAN13 от 26.12.2016 14:05:37
А Вы сомневались ? .
Цитата: гримм от 26.12.2016 14:02:30
в день минимум 1000 обращений, 400тыщ! а в месяц??? у них чай золотой с бриллиантами!!!
в день минимум 1000 обращений, 400тыщ! а в месяц??? у них чай золотой с бриллиантами!!!
А Вы сомневались ? .
Эх чифирок по ним таскует!!!
Цитата: KAN13 от 26.12.2016 13:40:45
Это чаевые , брат .
Цитата: гримм от 26.12.2016 13:29:51
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!
Это чаевые , брат .
Это бес предел, брат
Цитата: Dior от 26.12.2016 16:56:05
Это бес предел, брат
Цитата: KAN13 от 26.12.2016 13:40:45
Это чаевые , брат .
Цитата: гримм от 26.12.2016 13:29:51
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!
Это чаевые , брат .
Это бес предел, брат
Это наши реалии .