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Шымкент
В Шымкенте открылся новый ЦОН
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danilov 26 Декабря 2016 в 13:19:09
В Шымкенте состоялось торжественное открытие центра обслуживания населения. Учреждение расположилось в микрорайоне «Онтустик» (Чапаевка, Капал батыра,4). В церемонии открытия приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, аким г. Шымкент Габидулла Абдрахимов и председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов.


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Необходимость открытия второго ЦОНа в Енбекшинском районе возникла в связи с большой нагрузкой на ЦОН в микрорайоне Север, так как численность населения района составляет 255 тысяч человек. Восьмой по счету шымкентский ЦОН является точной копией столичных центров. Здесь будут оказывать 530 государственных услуг, из низ 315 в электронном виде, 215 в бумажном виде. На сегодняшний день граждан здесь обслуживают 25 специалистов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 26.12.2016 в 13:29:51   # 569121
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!
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  KAN13 26.12.2016 в 13:40:45   # 569123

Цитата: гримм от 26.12.2016 13:29:51
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!


Это чаевые , брат .
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  гримм 26.12.2016 в 14:02:30   # 569127
в день минимум 1000 обращений, 400тыщ! а в месяц??? у них чай золотой с бриллиантами!!!
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  vladtr 26.12.2016 в 14:02:57   # 569128
Цитата: гримм от 26.12.2016 13:29:51
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!

Если эти клерки берут в наглую, то что говорить о выше стоящих... Неужели управы нет?
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  KAN13 26.12.2016 в 14:05:37   # 569129
Цитата: гримм от 26.12.2016 14:02:30
в день минимум 1000 обращений, 400тыщ! а в месяц??? у них чай золотой с бриллиантами!!!


А Вы сомневались ? .
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  гримм 26.12.2016 в 14:14:58   # 569132
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  Ереле 26.12.2016 в 14:54:28   # 569151
Можно проверить чек через телеграмму @KazPostBot
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  Dior 26.12.2016 в 16:56:05   # 569180
Цитата: KAN13 от 26.12.2016 13:40:45

Цитата: гримм от 26.12.2016 13:29:51
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!


Это чаевые , брат .


Это бес предел, брат
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  KAN13 26.12.2016 в 17:06:15   # 569182

Цитата: Dior от 26.12.2016 16:56:05
Цитата: KAN13 от 26.12.2016 13:40:45

Цитата: гримм от 26.12.2016 13:29:51
мне вот интересно, в цонах находятся казпочта и они берут комиссии от 100 до 500тг. а чеки недают! в пример на кеме частные судоисполнитеи берут наличкой, там же отдел казпочты берут комиссию по 400тг и как всегда в чеках неотображена комиссия!!!


Это чаевые , брат .


Это бес предел, брат


Это наши реалии .
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