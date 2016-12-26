Впервые в области состоялась охота с элементами соревнований

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danilov 26 Декабря 2016 в 18:24:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Стрельцов от 26.12.2016 19:01:54
хорошо надо было на зайца
хорошо надо было на зайца
На зайца гончие нужны, а легавым стойку портит заяц
Цитата: AWP от 26.12.2016 20:19:39
Ohotnik действительно охотник?
Ohotnik действительно охотник?
А ктота сомневался в этом?
Цитата: старик от 26.12.2016 20:44:52
"Охота -это ведь не только добыть дичь, а походить с ружьем"! Лукавит! Быть на охоте и не стрельнуть, не видеть КАК падает сбитая птица, не ощутить гордость за собственный выстрел-это не охота! По его словам так и патроны можно не брать.
"Охота -это ведь не только добыть дичь, а походить с ружьем"! Лукавит! Быть на охоте и не стрельнуть, не видеть КАК падает сбитая птица, не ощутить гордость за собственный выстрел-это не охота! По его словам так и патроны можно не брать.
Не путать охоту с добычей... За этот сезон три раза возвращался с охоты без единого выстрела но ниразу не сожалел о поездке!
Цитата: Dragon от 26.12.2016 21:07:08Добрый вечер! Я сделала репортаж именно о соревновании и об его завершении. Дальше ребята отправились, на охоту и в качестве корреспондента остался мой коллега. О том, что охота была, удачной после завершения основных соревнований я слышала. Не переживайте более подробно о тех самых выстрелах (которые в соревнования уже не входили) и охоте расскажут в программе «Отдых для настоящих мужчин». Ждите программу и с наступающим Новым годом!
И с выстрела добитые были, только девушка с ТВК этого не видела и оператор не сообщил итог ей походу
И с выстрела добитые были, только девушка с ТВК этого не видела и оператор не сообщил итог ей походу