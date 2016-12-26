Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Впервые в области состоялась охота с элементами соревнований
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Декабря 2016 в 18:24:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Стрельцов 26.12.2016 в 19:01:54   # 569196
хорошо надо было на зайца
поощрить (2) | покарать
  Dragon 26.12.2016 в 19:13:24   # 569201
поощрить | покарать
  AWP 26.12.2016 в 20:19:39   # 569215
Ohotnik действительно охотник?
поощрить | покарать
  старик 26.12.2016 в 20:44:52   # 569222
"Охота -это ведь не только добыть дичь, а походить с ружьем"! Лукавит! Быть на охоте и не стрельнуть, не видеть КАК падает сбитая птица, не ощутить гордость за собственный выстрел-это не охота! По его словам так и патроны можно не брать.
поощрить (1) | покарать
  Oxotnik 26.12.2016 в 20:56:23   # 569224
поощрить (2) | покарать
  Oxotnik 26.12.2016 в 20:58:46   # 569225
Цитата: старик от 26.12.2016 20:44:52
"Охота -это ведь не только добыть дичь, а походить с ружьем"! Лукавит! Быть на охоте и не стрельнуть, не видеть КАК падает сбитая птица, не ощутить гордость за собственный выстрел-это не охота! По его словам так и патроны можно не брать.

Не путать охоту с добычей... За этот сезон три раза возвращался с охоты без единого выстрела но ниразу не сожалел о поездке!
поощрить (2) | покарать
  Dragon 26.12.2016 в 21:02:51   # 569226
Была дичь, без выстрела еще, дратхааром по кличке Ника поймана живьем!!!
поощрить (1) | покарать
  Dragon 26.12.2016 в 21:07:08   # 569227
И с выстрела добитые были, только девушка с ТВК этого не видела и оператор не сообщил итог ей походу
поощрить (1) | покарать
  Лиса 26.12.2016 в 21:38:51   # 569232
Цитата: Dragon от 26.12.2016 21:07:08
И с выстрела добитые были, только девушка с ТВК этого не видела и оператор не сообщил итог ей походу
Добрый вечер! Я сделала репортаж именно о соревновании и об его завершении. Дальше ребята отправились, на охоту и в качестве корреспондента остался мой коллега. О том, что охота была, удачной после завершения основных соревнований я слышала. Не переживайте более подробно о тех самых выстрелах (которые в соревнования уже не входили) и охоте расскажут в программе «Отдых для настоящих мужчин». Ждите программу и с наступающим Новым годом!
поощрить (2) | покарать
  Dragon 26.12.2016 в 21:54:53   # 569234
Понял, спасибо Алиса!!!
поощрить (2) | покарать
  КЕДЫ 26.12.2016 в 22:44:23   # 569239
я выезжаю на охоту довольно часто за компанию. но исключительно побухать и свежим воздухом подышать. у меня даже ружья нету сейчас))). а кенты реально помешанные на добычи. птичек жалко
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь