Впервые в области состоялась охота с элементами соревнований

"Охота -это ведь не только добыть дичь, а походить с ружьем"! Лукавит! Быть на охоте и не стрельнуть, не видеть КАК падает сбитая птица, не ощутить гордость за собственный выстрел-это не охота! По его словам так и патроны можно не брать.