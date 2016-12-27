У последней черты

22 декабря в Шымкенте бизнесмен Нуркен АЙНАБЕКОВ (на снимке), как уже сообщалось, на глазах десятков людей поджег себя в двух шагах от областной прокуратуры. Прохожие сбили огонь, вызвали неотложку. О том, что толкнуло его на столь отчаянный шаг и что предшествовало попытке самосожжения, нам рассказала в эксклюзивном интервью жена предпринимателя Айнур АЙНАБЕКОВА.
Нуркен был госпитализирован в реанимацию с ожогами 55 процентов поверхности тела. Между тем в соцсетях появилось видео с места трагедии. Мужчина объясняет, что заставило его пойти на крайнюю меру. Речь сбивчивая, видно, что Нуркен находится в стрессовом состоянии, он не в силах сдержать слез.
“Меня зовут Нуркен. Связанное с акиматом уголовное дело рассматривают теперь и в отношении меня. Меня закрывали. Меня судят сейчас. Прокуратура всех преступников прячет. Куда только я не писал. А в ДВД следователи говорят: хоть себя сожги, а замы говорят: хоть кишки себе выпусти. Я вверяю все воле Аллаха”. После этих слов мужчина обливает себя бензином и поджигает. На этом картинка обрывается...
Последние пару лет Нуркен Айнабеков воевал с высокопоставленными чиновникам и из областного акимата, которые втянули его в многоходовую аферу. В результате мужчина оказался в долгах. Кроме того, на него завели уголовное дело, и он попал под суд.
Шесть лет назад ТОО “Саятжан”, которое принадлежит Айнабекову, строило по заказу ХОЗУ акима Южно-Казахстанской области семейно-врачебную амбулаторию. Из-за капризов заказчиков ему дважды приходилось полностью перестраивать уже готовое здание. Почти все это Айнабеков делал за свой счет. Акимат кормил подрядчика обещаниями, зато откаты брал с завидной регулярностью, причем не только деньгами, но и стройматериалами.
В конце концов бизнесмен не выдержал и написал заявление в правоохранительные органы. По одному из них в октябре этого года осудили бывшего руководителя ХОЗУ областного акимата Жамбыла БАЙГОНОВА на 5 лет лишения свободы. Но с другими уголовными делами стали происходить странности. Как нам рассказал месяц назад Нуркен, в деле, которое рассматривала следователь областного ДВД Алтынай ЖОЛЫМБЕКОВА, пропали серьезные улики, предоставленные полиции в качестве доказательства нарушений, творящихся в сфере строительства по госзаказу. В отношении Жолымбековой началось расследование, но вскоре оно прекратилось. Однако дело обернулось так, что самого строителя стали обвинять во всех смертных грехах.
Сразу же после акта самосожжения полиция и прокуратура распространили сообщение, что Айнабеков проходит подозреваемым по нескольким статьям. “Установлено, что в отношении него возбуждено уголовное дело по четырем статьям (мошенничество, подделка документов, клевета и другие). 12 декабря 2016 года прошел первый судебный процесс, однако в связи с неявкой в суд защитника подсудимого Айнабекова судебное заседание отложено на 22 декабря в 15.00”, - говорилось в официальном заявлении прокуратуры.
Жена Нуркена Айнур считает, что ее мужа довели до состояния крайнего стресса. По ее словам, последние несколько месяцев супруг получал один удар за другим.
- Так выходило, что все уголовные дела, возбужденные по заявлению Нуркена, либо волокитились, либо вообще закрывались, - говорит Айнур. - Прокуратура писала, что дело о хищениях в ХОЗУ передано в отдел полиции, однако там говорят, что ничего к ним не поступало. Сначала финансовые полицейские принялись рьяно расследовать заявление об исчезновении у следователя Жолымбековой бумаг из уголовного дела, потом включили тормоза, а затем и вовсе закрыли дело за отсутствием состава преступления. Хотя там все шито белыми нитками. Расследование по делу следователя Сыздыкова, который незаконно удерживал Нуркена 9 дней в СИЗО, несмотря на внесенный мной залог, также не сдвинулось с мертвой точки. Думаю, они просто ждали, что Нуркена со дня на день посадят, и в этом были заинтересованы все. Потом другие уголовные дела, возбужденные по заявлениям моего мужа, они спокойно могли бы закрыть.
Айнур назвала имена чиновников из областного акимата, которые, по ее мнению, подтолкнули Нуркена к последней черте. Однако мы не можем опубликовать их, пока им не будет предъявлено хотя бы обвинение.
- 21 декабря Нуркен провел пресс-конференцию, на которой было очень мало журналистов, - продолжает Айнур. - Зато присутствовало несколько людей в штатском. Среди собравшихся муж узнал и сотрудников акимата. К слову, в тот день никто выступление Нуркена так и не показал по ТВ. Зато сразу же после пресс-конференции полицейские увезли его в РОВД. Он успел только мне позвонить. В прошлый раз, когда его упекли в СИЗО, было точно так же, поэтому я начала бить тревогу. Домой он вернулся в третьем часу ночи, а наутро отправился на телевидение. Он надеялся с помощью журналистов добиться правды. Однако те сказали, что сюжета не будет, так как на них сильно давят. В это время я позвонила Нуркену и сказала, чтобы он прямиком шел к адвокату, я уже с ним договорилась. “Мне уже не адвокат, не суд не помогут. Я устал”, - ответил он и отключил телефон. После он в отчаянии бросил на землю бумаги, что нес телевизионщикам для изучения, и быстро побежал к такси. Все это рассказал мне дядя Нуркена, который был с ним. Дядя попытался его догнать, но какой там. Нуркен уехал, а потом мне позвонили люди и сказали, что он сжег себя возле прокуратуры.
Сейчас ко мне и моим детям приставили охрану. Те, кто загнал Нуркена в угол, теперь меня охраняют или пасут. Они отслеживают каждый мой шаг, вплоть до магазинов, ходят за мной по пятам. Требуют от меня заявление о том, чтобы к Нуркену тоже приставили охрану. Это издевательство! Он там лежит едва живой, а они охранять его рвутся. От кого охранять решили? От своих коллег или от сотрудников акимата? Или это просто слежка? После самосожжения Нуркена все зашевелились. Полицейские прислали письма, датированные августом, сентябрем. Те самые письма, которые Нуркен не мог найти больше месяца. Прокуратура постоянно интересуется положением дел, а в субботу суд прислал повестку с требованием явиться Нуркену в суд. Возможно, они так подчищают свои оплошности, тем более что муж пока не в состоянии даже пошевелиться. Однако я здорова и намерена добиться справедливости. Уж если не ради мужа, так ради своих детей, чтобы на них не было позорного клейма “дети мошенника”, - заключила Айнур.
Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото Убайдуллы АШИРА, Шымкент
http://www.time.kz/articles/risk/2016/12/26/u-poslednej-cherti
P.S. Вчера Нуркена Айнабекова перевели из реанимации в общее отделение. Несмотря на невыносимую боль и страдания, мужчина полон надежд и верит в торжество справедливости.
Верю этому человеку, ибо сталкиваясь со "слугами народа", с их хамством, их чувством безнаказанности и их огромным желанием залезть в мой карман, в голову лезут разные мысли. Вот и Нуркен, по своему решил проблему, так как иного выхода видимо не нашёл.
Надеюсь, все кто кинул и оговорил Нуркена, понесут наказание.