Новая концепция развития районов ЮКО создана в Казахстане

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danilov 27 Декабря 2016 в 12:25:20
Проект, охватывающий все сферы, первым представил в областном акимате аким Толебийского района Б.Парманов, сообщили в пресс-службе акимата ЮКО. Концепция социально-экономического развития района на 2017 год объединила все сферы, которые получат свое развитие в трех направлениях. В разработке документа приняли участие заместители акима области, руководители соответствующих управлений и охватывает такие сферы как: предпринимательство, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, социальную сферу, а также решение актуальных проблем встречающихся в иных отраслях хозяйства. На совещании с активом области, глава региона отметил, что основная цель концепции развития основана на полной реализации социально-экономического потенциала района и повышении благосостояния народа.
Основой социально-экономической концепции развития района будут три направления: это развитие сельского хозяйства, предпринимательство и промышленность, а также развитие туризма. «Южно-Казахстанская область является аграрным регионом, и поэтому одним из важных и основных направлений концепции это развитие отрасли сельского хозяйства, которое в свою очередь будет состоять из развития водного хозяйства, растениеводства, животноводства, индивидуального домашнего хозяйства и сервисных услуг», - сказал аким. Основным фактором, дающим импульс для развития всей отрасли сельского хозяйства, будет обводнение сельскохозяйственных земель на основе современных влагосберегающих технологий, что даст возможность для производства фруктов и овощей по интенсивным технологиям, получение высокоурожайных кормовых культур и полное обеспечение поливной водой населенных пунктов. К примеру, для полного обеспечения поливной водой района планируется провести работы в три этапа.
В первом этапе - орошение земель системой капельного орошения. Для 9 каналов путем трубопровода. Во втором этапе, проложить в 23 каналах лотки или бетонное покрытие, а в третьем этапе - земли, расположенные выше уровня каналов обводить путем доставки воды насосами. В результате этих работ, поливные земли достигнут 16000 га, фрукты - ягоды от 2200 га до 10 тыс. га, а объем продукции от 12 тыс. до 60 тыс. тонн в год. А в целях развития растениеводства, будет посажено 158,5 га молодых садов, из них 108 га по интенсивным технологиям. Кроме того, в направлении развития животноводства, ведется работа по откорму скота и переработке мясной продукции, переработки и развития молочных ферм и молочной продукции и по созданию кластера по производству кумыса. В направлении откорма в следующем году запустят проект 3 агроформирований, то есть откормплощадок общей мощностью 670 голов. Стоимость проекта составляет 125 млн тенге.
По направлению развития молочных ферм и переработки молочных продукций планируется запустить 135 молочных ферм на сумму 36 млн тенге, а также цех по переработке молочных продукций, мощностью 2 тонны молока в сутки. В 2017 году в целях увеличения поголовья дойных коров и достижения объема производимой продукции до 2610 тонн, 75 граждан подготовили документы на получения кредита в размере 454 млн. тенге.
В целях реализации второго направления проекта концепции развития отраслей промышленности и предпринимательства в 2017 году будет реализовано 104 проекта. В рамках программы развития индустриально-инновационного развития в следующем году планируется внедрить 3 проекта, общей стоимостью 1 млрд.100 млн тенге.
По третьему направлению концепции развития индустрии туризма Южно-Казахстанской области, предусмотрено развитие туристских зон в районе. В этом направлении в районе будут построены места отдыха для паломничества, эко-туризма, оздоровления, а также высокого сервисного обслуживания. В частности, будет проведено строительство современного горнолыжного курорта «Каскасу», зоны отдыха и горнолыжной базы «Тау самалы» и центра лечения кобыльим молоком.
Горнолыжный спорт в отечественной индустрии туризма является конкурентоспособной, то есть дает импульс интенсивному развитию региона, также откроются новые рабочие места. Кроме того, развитие социальной инфраструктуры будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Южно-Казахстанской области. На территории горнолыжного курорта с круглогодичным обслуживанием международного уровня, запланировано строительство гостиниц, ресторанов, канатных дорог, бассейнов и других объектов.
В строящихся этноаулах на территории «Тау Самалы» планируется возведения юрт в национальных традициях, изготовление национальных изделий ручной работы, национальных блюд. В этом направлении ведется разъяснительная работа с местным населением по получению кредитов. Для этого, в первую очередь, в районе необходимо улучшить сервисные услуги в туризме. В результате этих работ количество туристических зон увеличится с 48 до 60 ед, а количество туристов увеличится с 26 тыс. до 55 тыс. человек. Вместе с этим, в концепции уделено большое внимание и развитию инфраструктуры района. На повестке дня на расширенном заседании в областном акимате были рассмотрены вопросы общественной безопасности и ход зимнего отопительного сезона в преддверии Нового года.
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