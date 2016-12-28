Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
59 фактов педофилии зарегистрировано в ЮКО в 2016-м
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Декабря 2016 в 09:38:10
Сегодня в областной прокуратуре прошла пресс-конференция, посвященная реализации стартовавшего в августе текущего года проекта «Жизнь и здоровье наших детей в наших руках», направленного на профилактику сексуального насилия в отношении детей и защиту их половой неприкосновенности. К тому же с 2018 года к совершившим преступление сексуального характера в отношении детей будет применяться химическая кастрация. А уже с мая этого года прекращение дел за примирением сторон по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних не достигших 16 лет, даже если они вступили в брак, не допускается.

Как известно пятая часть казахстанских детей проживает именно в нашей области. И проект, представленный областной прокуратурой для нас тем более актуален. К его реализации привлечены местные исполнительные органы, полиция и неправительственные организации. Целью проекта стала минимизация количества сексуальных преступлений в отношении детей и искоренение сложившегося менталитета ранних браков .

«Первое мероприятие по данной теме — это выявление неблагополучных семей, а таковых было выявлено 1232. С ними работают сотрудники прокуратуры и исполнительной власти, также были подготовлены и распространены пропагандистские агитационные материалы, проведены учебно-тематические семинары в учебных заведениях, анкетирование среди несовершеннолетних, подготовлены и транслируются на местных каналах социальные ролики»,- рассказал заместитель прокурора ЮКО Мурат Алимбеков.
Кроме агитационно-разъяснительной работы были введены и реальные ограничения, в частности в рамках проекта мечетям области было запрещено проведение обряда бракосочетания в отношении несовершеннолетних, а также без предоставления удостоверения личности, копии заявления о регистрации в отделе РАГС, разрешения родителей. Сверены факты в роддомах и дермато-венерологических диспансерах, по которым выявлено 3 случая заражения венерологическими заболеваниями несовершеннолетних путем полового контакта.

« В прошлом году в нашей области в отношении несовершеннолетних было совершено 49 преступлений сексуального характера, в нынешнем году в результате нововведений динамика повысилась до 59. Но мы стараемся, ведем разъяснительную работу, выпустили буклеты, развешали билборды. Функционирует колл- центр и отдел психологической помощи и профилактики кризиса, около 93 % школ области обеспечены камерами видеонаблюдения»,- сообщил начальник управления областной прокуратуры Баглан Абдулахат.

В целом в результате проведенных мероприятий удалось снизить количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 24,8%, а насильственного характера на 33,3%. Мероприятия по данной теме проводятся и с отдельными этническими группами в рамках сотрудничества с Ассамблеей народа Казахстана.

http://tvk-uko.kz/2016/12/27/59-faktov-pedofilii-zaregistrirovano-v-yuko-v-2016-m/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Insar 28.12.2016 в 12:25:22   # 569569
кастрировать штоб не размножались ублютки
поощрить | покарать
  Temka 28.12.2016 в 13:20:05   # 569578
ОТРУБАТЬ ЯЙЦА НА МЕСТЕ, ЧТО БЫ ЕВНУХИ ВООБЩЕ БОЛЬШЕ ЖЕЛАНИЯ НЕ БЫЛО ДАЖЕ ВЗД*ЧНУТЬ!!!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь