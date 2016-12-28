Специальная комиссия будет разбираться в обоснованности повышения тарифов в Шымкенте

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medinen 28 Декабря 2016 в 23:24:42
Почему при рассмотрении тарифов никто не учитывает уровень доходов населения — таким вопросом задались народные избранники. И адресовали его руководителю антимонопольного ведомства по ЮКО Бахтияру Аталыкову. Однако антимонопольщик вряд ли своим ответом смог удовлетворить любопытствующих.
Бахтияр Аталыков, руководитель антимонопольного ведомства по ЮКО: «Монополисты подают заявку. Наша задача — проверить обоснованность их заявки, далее — утвердить или отклонить. Поэтому я попрошу задавать вопросы, касающиеся исключительно моей работы».
Как выяснилось, чаще всего тарифы на комуслуги растут потому, что когда-то монополисты брали кредиты в различных международных банках для проведения реконструкции и модернизации. Но если одни субъекты естественных монополий делают часть работы за счет собственных инвестиционных программ, другие — исключительно за счет тарифа. Потому-то у присутствующих и возник вполне естественный вопрос: почему монополисты все свои проблемы перекладывают на плечи потребителей?
Умерзак Мельдеханов, депутат маслихата ЮКО, председатель общественного совета: «Вы, господин Аталыков, вместе с монополистами забываете, что инфляция съедает не только средства монополистов, которые брали кредиты в долларах и евро, но и простого народа, который вам платит. Зарплаты в связи с инфляцией или девальвацией не выросли, пенсии тоже. Хорошая идея — я тоже мог бы взять кредит, если бы потом народ за меня его оплатил!».
По итогам совещания было принято решение собрать комиссию, которая будет разбираться в обоснованности тарифов и прочих вопросах, касающихся работ и услуг, оказываемых монополистами населению.
http://otyrar.kz/2016/12/specialnaya-komissiya-budet-razbiratsya-v-obosnovannosti-povysheniya-tarifov-v-shymkente/