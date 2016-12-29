Жители микррайона Бозарык могут в новогодние праздники остаться без света

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danilov 29 Декабря 2016 в 08:14:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://krisha.kz/a/show/19399910
Дом кирпичный Участок10.1 сот.
Площадь 30 Высота потолков2.2 м
Санузелво двореСостояниехорошееБезопасностьрешетки на окнахПокрытие крышишиферКак огорожен участоксетка рабицаВодацентральное водоснабжениеЭлектричествоестьОтоплениебез отопленияТелефонесть возможность подключения
Навес, баня, бассейн, гараж, хозпостройки.
Продается дом Бозарык-1 (бывшие обкомосквие дачи). Участок площадью 10, 1 соток (прибли. 20х50м). Две жилые комнаты, веранда, гараж, баня, тапчан, хоз постройки. Все из кирпича. В доме сделан ремонт. Вода городская и поливная. Участок ухожен. В саду много плодовых деревьев. Каратаусский район, города Шымкента. В этом году ожидается подключение газа. Перспективный район по плану развития города. 14 км. от Мега-Центра, (12 минут на машине). На участке можно построить магазин - дача находится на самом въезде в Бозарык1, с обоих торцов есть выход на дорогу.