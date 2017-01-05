В Шымкенте готовятся снести одно из старейших зданий

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danilov 05 Января 2017 в 17:51:24
В этом здании на протяжении последних нескольких лет располагались отделы акимата. Однако, вследствие износа здания и ветхости, одна из стен, возведенная из глины обрушилась. Руководство города приняло решение снести старое здание и возвести на месте новое, современное.
На сегодняшний день в ветхом здании остались лишь сотрудники технической инспекции. Сотрудники данного отдела в ожидании, когда же руководство города найдет офис в замен для продолжения свой трудовой деятельности.
По-прежнему остается неизвестной судьба одного из крупнейших сооружений советской эпохи на территории Южного Казахстана — Дворца фосфорников. Как стало известно корреспондентам ТК «Отырар TV», на территории дворца, которая равна девяти гектарам, расположены четыре фонтана, обозначающие четыре времени года — зиму, весну, лето и осень.
Что касается самого здания, то оно рассчитано на 1000 мест. Все эти владения находились в распоряжении компании «Дархан груп». К большому сожалению парковая зона находится в плачевном состоянии. Из-за грязи прогуляться по скверу просто не возможно. А территория в 20 соток — что у дороги, не только портит внешний вид города, но и препятствует свободному хождению пешеходов. Вернуть всю территорию и дворец в собственность государства для чиновников оказалось делом непростым.
http://otyrar.kz/2017/01/v-shymkente-gotovyatsya-snesti-odno-iz-starejshix-zdanij/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Викторовна 05.01.2017 в 18:23:24 # 571004
Американец 05.01.2017 в 18:44:25 # 571010
Центровое место, что говорить.
Все земли то по краям, уже продали.
Викторовна 05.01.2017 в 19:35:08 # 571019
Цитата: Софруджу от 05.01.2017 18:12:29
Снесли филармонию, снесли пединститут, изуродовали дворец Металлургов. Историческая память растоптана и уничтожена. Что вы хотите от этих безнравственных людей?
Снесли филармонию, снесли пединститут, изуродовали дворец Металлургов. Историческая память растоптана и уничтожена. Что вы хотите от этих безнравственных людей?
Сударь дворец металлургов ни кто не сносил, а реставрируют потихоньку