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Шымкент
В Шымкенте готовятся снести одно из старейших зданий
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danilov 05 Января 2017 в 17:51:24
Одно из старейших зданий Шымкента по Казыбек би, где долгое время находилась городская коллегия адвокатов, построенное примерно в 30-ые годы прошлого столетия, решено снести.



В этом здании на протяжении последних нескольких лет располагались отделы акимата. Однако, вследствие износа здания и ветхости, одна из стен, возведенная из глины обрушилась. Руководство города приняло решение снести старое здание и возвести на месте новое, современное.

На сегодняшний день в ветхом здании остались лишь сотрудники технической инспекции. Сотрудники данного отдела в ожидании, когда же руководство города найдет офис в замен для продолжения свой трудовой деятельности.

По-прежнему остается неизвестной судьба одного из крупнейших сооружений советской эпохи на территории Южного Казахстана — Дворца фосфорников. Как стало известно корреспондентам ТК «Отырар TV», на территории дворца, которая равна девяти гектарам, расположены четыре фонтана, обозначающие четыре времени года — зиму, весну, лето и осень.

Что касается самого здания, то оно рассчитано на 1000 мест. Все эти владения находились в распоряжении компании «Дархан груп». К большому сожалению парковая зона находится в плачевном состоянии. Из-за грязи прогуляться по скверу просто не возможно. А территория в 20 соток — что у дороги, не только портит внешний вид города, но и препятствует свободному хождению пешеходов. Вернуть всю территорию и дворец в собственность государства для чиновников оказалось делом непростым.

http://otyrar.kz/2017/01/v-shymkente-gotovyatsya-snesti-odno-iz-starejshix-zdanij/
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  Мясников 05.01.2017 в 18:08:15   # 570998
пЛАЗА 2 будет наверное
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  Софруджу 05.01.2017 в 18:12:29   # 571001
Снесли филармонию, снесли пединститут, изуродовали дворец Металлургов. Историческая память растоптана и уничтожена. Что вы хотите от этих безнравственных людей?
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  Викторовна 05.01.2017 в 18:23:24   # 571004
Да, безнравственные , непрофессиональные и продажные чинуши !
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  FishTime 05.01.2017 в 18:29:08   # 571005
Эти здания уже себя изжили, недавно проходил мимо, трещены от крыши и до фундамента. Тоько под снос. а то еще развалиться.
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  Американец 05.01.2017 в 18:44:25   # 571010
«Народ забывший свою историю обречен на вымирание»
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  Денис222 05.01.2017 в 18:53:46   # 571011
Историю можно придумать, как два пальца обассать... и в честь Вас возможно Москву или что еще там назовут.
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  Маке0912 05.01.2017 в 19:02:20   # 571012
Старое здание но в центре.
Центровое место, что говорить.
Все земли то по краям, уже продали.
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  старик 05.01.2017 в 19:08:40   # 571015
Здание действительно старое, мой отец еще там работал в 50 е годы.
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  шымкент 05.01.2017 в 19:17:01   # 571016
ДК "Фосфорик" принадлежит Тохтару, видимо отжали.
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  СССР 05.01.2017 в 19:28:36   # 571017
Здание реально разваливается уже. Об исторической ценности к сожалению говорить не приходится. Старое да, но как построено?
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  Викторовна 05.01.2017 в 19:35:08   # 571019
Но можно бережно отремонтировать ? Хотя...о чем это я.. Построят вместо него такую же безвкусную , тяжеловесную фигню, как филармония рядом, с гробовидной крышей.
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  TATARIN7 05.01.2017 в 19:42:26   # 571023
Цитата: Софруджу от 05.01.2017 18:12:29
Снесли филармонию, снесли пединститут, изуродовали дворец Металлургов. Историческая память растоптана и уничтожена. Что вы хотите от этих безнравственных людей?


Сударь дворец металлургов ни кто не сносил, а реставрируют потихоньку
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