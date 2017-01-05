Аким ЮКО упрекнул своих подчиненных в безответственности

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danilov 06 Января 2017 в 09:15:38
На повестке дня были обсуждены вопросы документооборота и исполнения поручений по результатам 2016 года. С докладом выступил руководитель аппарата акима области Еркегали Алимкулов.
В своем докладе Еркегали Амантаевич отметил, что за прошедший 2016 год в акимат области из вышестоящих органов поступило 8 477 документа, что по сравнению с 2015 годом меньше на 114 документов. Вместе с тем, из поступивших документов — 5 644 взято на контроль, по сравнению с 2015 годом это больше на 2 373 документа. Из взятых на контроль – 5 375 исполнены, оставшиеся 269 в ходе исполнения.
Кроме того, руководитель аппарата отметил, что в 2016 году в областной акимат поступило 3 896 заявлений жалобного характера. В том числе, зарегистрировано 2973 заявления от физических лиц и 923 от юридических лиц. По сравнению с 2015 годом (4 060) меньше на 164 заявления. Тем не менее, в ряде районов и городов увеличились факты обращений населения. К примеру, количество жалоб в Мактаральском районе увеличилось на 59% (24%), в Сарыагашском на 53% (24%), в Созакском (42%) и Сайрамском (22%) районах на 33 %, в городе Туркестан на 25% (15%), а в г.Арыс на 10% (13%).
«В целом, каждый руководитель управления является ответственным лицом в своей курируемой отрасли. Однако, низкий уровень их ответственности по невыполнению моих протокольных поручений и Администрации Президента, указывает на безразличие к выполнению своих обязанностей. В связи с этим, руководителям управлений даю 2 недели на выполнение протокольных поручений», — сказал Жансеит Түймебаев.
Глава региона поручил главным инспекторам в каждом районе и городе рассмотреть порядок обращения физических и юридических лиц, и проверить уровень исполнительской дисциплины в целом. Акимам районов и городов поручено составить перечень проблем своих регионов и представить их в аппарат. В первую очередь поручено составить перечень аварийных домов и организовать кооперативы собственников квартир.
На селекторном совещании, особое внимание было уделено вопросам создания благоприятных условий для проживания жителей области. Жансеит Кансеитович распорядился озеленить районы и города области и сделать близлежащие ущелья Шымкента местами массового отдыха людей. Все эти работы должны быть осуществлены в период с января по март 2017 года. Для этих целей была разработана и принята программа «Шатқал», первые работы в рамках этого проекта начнутся 7 января.
По третьему вопросу, речь зашла о приведении в порядок тротуаров для пешеходов, по четвертому вопросу — о внешнем облике многоэтажных жилых домов, где аким области выразил недовольство состоянием подъездов и крыш домов. Вместе с тем, критике подверглись внешнее состояние наружных ограждений домов вдоль главных улиц, расположенных в частном секторе и благоустройство дворов. А в целях развития сельскохозяйственной отрасли, аким области обратил внимание на необходимость проведения ряда работ.
Говоря о развитии сферы сельского хозяйства, глава региона подчеркнул, что в области не используется 180 тыс. га земли, из них 15 тыс. га это орошаемые земли. В связи с этим, при развитии сельскохозяйственного сектора необходимо учитывать природно-климатическую специфику региона, использовать современные технологии и достижения отечественной науки.
На совещании было дано задание увеличить объем теплиц, развивать племенное животноводство, восстановить орошаемые земли и активизировать работу по ряду направлений. Для привлечения инвестиций в регион и увеличения экспорта местной продукции необходимо формировать брендовые товары, подчеркнул глава региона.
Помимо этого, в целях развития сферы туризма было поручено улучшить качество оказания сервисных услуг, и поднять их на должный уровень.
Источник: пресс-служба акима ЮКО
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