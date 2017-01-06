Убитый в Тогусе мужчина скрывался от правосудия в Швеции
danilov 06 Января 2017 в 09:33:31
В поселке Тогус близ Шымкента произошло убийство. Утром 3 января сотрудница местной аптеки обнаружила труп мужчины на улице Мунай-барлаушылар, передает телеканал TVK.
Окоченевшее тело женщина увидела в яме возле уличного туалета в районе сельской амбулатории. Прибывшие на место полицейские нашли на шее жертвы рану предположительно от удара отверткой. Позже выяснилось, что убитый - житель Шымкента Михаил 1972 года рождения.
Журналисты телеканала провели целое расследование, чтобы узнать, кем был погибший и при каких обстоятельствах произошло преступление.
Фармацевт Ольга рассказала, что увидела торчащую из ямы человеческую руку, когда шла в уборную. "Он лежал лицом, вот видите углубление, вот там кровь еще, вот он лицом в этом был. Весь скрюченный был, штаны были спущены, у полицейских была версия, что он в туалет заходил", - сообщила она.
Как выяснил телеканал, Михаил несколько лет проработал в Швеции и недавно вернулся в Шымкент, а в Тогус приехал 2 января, чтобы погостить у приятеля.
"Он вечером со 2 на 3, где-то 10 минут 11-го я вышла, ворота были открыты, он ушел, ушел один. Я думала, домой, сына спрашиваю утром, он говорит, к матери, наверное. Мать утром звонит, говорит, его убили", - сообщили дома, где убитый провел последние часы своей жизни.
Ушел Михаил в шапке и куртке друга и направился в магазин. У ларька он встретил нескольких мужчин, которые предложили выпить, после чего компания отправилась в дом одного из местных жителей. По словам подозреваемых, после выпитой бутылки спиртного Михаил начал грубить.
"Михаил начал ругаться и ударил Халмурада, и у них вот эта ссора пошла. Они его завалили один сзади, начали пинать, бить его. Мы их начали разнимать, они ему глаз вот такой набили, губу разбили. Мы их разняли, говорим, все идите отсюда. А на следующий день Халмурад сказал, что они его убили", - рассказал местный житель.
В настоящее время все причастные к этому делу люди взяты под стражу. По неофициальным данным, несколько лет назад Михаил совершил смертельное ДТП, из-за чего уехал за рубеж. Однако соответствует ли эта информация действительности, неизвестно. В пятницу дело обещали прокомментировать в ДВД.
По данным источника телеканала, уже установлена личность предполагаемого убийцы - это житель дачного массива Кайнарбулак 1969 года рождения, ранее судимый. Подозреваемый бросился в бега.
http://tvk-uko.kz/2017/01/05/ubity-j-v-toguse-muzhchina-sam-skry-valsya-ot-pravosudiya-v-shvetsii/