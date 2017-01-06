Горнолыжную базу «Тоғыс тау» построят в ЮКО

красава недает покоя эта тема ,,,, чтобы не говорили крайние три года в Ленгере даже лампочку не вкручивали на улице ,а сейчас бабло хлынуло рекою центральную улицу реставрируют и днем и ночью хотят чтоб туристы через Ленгер проезжали