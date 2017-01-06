Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Горнолыжную базу «Тоғыс тау» построят в ЮКО
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Января 2017 в 14:16:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 06.01.2017 в 14:28:08   # 571238
красава недает покоя эта тема ,,,, чтобы не говорили крайние три года в Ленгере даже лампочку не вкручивали на улице ,а сейчас бабло хлынуло рекою центральную улицу реставрируют и днем и ночью хотят чтоб туристы через Ленгер проезжали
поощрить | покарать
  N@VIGATOR 06.01.2017 в 14:53:17   # 571248
Цитата: Пришелец от 06.01.2017 14:28:08
красава недает покоя эта тема ,,,, чтобы не говорили крайние три года в Ленгере даже лампочку не вкручивали на улице ,а сейчас бабло хлынуло рекою центральную улицу реставрируют и днем и ночью хотят чтоб туристы через Ленгер проезжали

С акимом новым вам повезло! Рано его из Сарыагаша забрали.
поощрить | покарать
  Кирсан 06.01.2017 в 15:17:55   # 571255
Одно плохо - снега нет. Вон "Тау самалы" простаивает.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь