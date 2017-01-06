Горнолыжную базу «Тоғыс тау» построят в ЮКО

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danilov 06 Января 2017 в 14:16:34
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Цитата: Пришелец от 06.01.2017 14:28:08
красава недает покоя эта тема ,,,, чтобы не говорили крайние три года в Ленгере даже лампочку не вкручивали на улице ,а сейчас бабло хлынуло рекою центральную улицу реставрируют и днем и ночью хотят чтоб туристы через Ленгер проезжали
красава недает покоя эта тема ,,,, чтобы не говорили крайние три года в Ленгере даже лампочку не вкручивали на улице ,а сейчас бабло хлынуло рекою центральную улицу реставрируют и днем и ночью хотят чтоб туристы через Ленгер проезжали
С акимом новым вам повезло! Рано его из Сарыагаша забрали.