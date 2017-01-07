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Шымкент
Шымкентскую пенсионерку поймали за кражей сырка
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Гость 07 Января 2017 в 12:52:30
Странный случай произошел сегодня в магазине «Асем» в центре Шымкента. Сюда вызвали наряд полицию и съемочную группу телеканала TVK.

Как оказалось, наказать и прославить на всю страну продавцы решили пенсионерку, которая, со слов администратора, пыталась украсть сырок.

Возмущенные работники супермаркета показывали ошарашенной женщине на камерах видеонаблюдения, как она совершила манипуляцию с молочным продуктом.

Якобы сначала взяла с полки четыре сырка, а перед кассой один сырок очутился в ее сумке, то есть не был оплачен.

«Покажите сначала, вот видите, за вами девушка идет? Она видит, что у вас 4 пачки, а вот вы одну пачку в сумку положили! Вы этого хотели, чтобы вас по шымкентскому телевидению показали , вы этого добились», - сказал пенсионерке администратор супермаркета.

Подозреваемая в краже сырка женщина призналась, что якобы живет на пенсию в 26 тысяч тенге и на еду средств не хватает. Для дальнейших разбирательств пенсионерку увезли в Аль-Фарабийский РОВД.

В свое оправдание за то, что раздули целое представление из кражи сырка, продавцы магазина показали еще одну видеозапись, всего за 15 минут до истории с бабушкой, другая постоянная клиентка вынесла бутылку с растительным маслом, заплатив только за хлеб.

По словам сотрудников, все убытки от воровства оплачивают из своей зарплаты продавцы и кассиры маркета.

ТК ТВК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AWP 07.01.2017 в 12:57:22   # 571464
Да что они сказки рассказывают? В цене все риски уже включены, и за один сырок такой скандал устраивать смысла не вижу, пенсия маленькая жить то нужно на что то. Пипеец.

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  Рамзес 07.01.2017 в 12:57:29   # 571465
Пиар реклама магазина.За сырок уже в полицию.
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  Nafis 07.01.2017 в 13:01:42   # 571467
Не в сырке дело. 26 тыс пенсия бывает?
Продавцов тоже понять. Если с них удерживают, у них тоже зарплаты не высокие, и дети. Полиция и телевидение это уже лишнее.
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  Nightwalker 07.01.2017 в 13:02:39   # 571470
Бойкот этому магазину!!!
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  Bako 07.01.2017 в 13:03:19   # 571471
что за страна? Кому не лень, все воруют!
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  Лялька 07.01.2017 в 13:12:39   # 571473
В цену риск не заложен. С зп у продавца удерживается вся недостача, которую выявляет ревизия. По поводу пенсионерки,прилюдную казнь устраивать, необязательно! Она все равно больше туда не придёт. А если эта пенсионерка глубоко пожилая женщина, можно и презентовать этот сырок. А вот той постоянной клиентке разнос устроить стоит.
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  Fotinij 07.01.2017 в 13:16:20   # 571474
Там что, этот сырок 5000 что ли стоил?! Зачем кипишь устраивать?! Увидели - молодцы. Можно же просто перед фактом поставит: плати или возвращай на место. Старость надо чтить. Ещё не известно, какая у них самих будет пенсия и будет ли вообще,и на какие крайности их жизнь толкнёт.
Позорники, одним словом. Кто-то миллиардами ворует, а тут бабуську за сырок гнобить стали. Фу таким.
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  Максимыч 07.01.2017 в 13:16:54   # 571475
Продавцов понять можно, но администрация должна была весь этот цирк пресечь. Можно было бы пожурить и попросить больше к ним не приходить. Всё.
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  tod777 07.01.2017 в 13:19:17   # 571477
Цитата: Nafis от 07.01.2017 13:01:42
Не в сырке дело. 26 тыс пенсия бывает?
а ты походи у бабулек поспрашивай.
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  Shadvolf 07.01.2017 в 13:25:59   # 571479
Цитата: Nightwalker от 07.01.2017 13:02:39
Бойкот этому магазину!!!

Лично я и все мои друзья и моя семья стороной будем обходить данный магазин. Думаю многие его будут обходить после такого случая...
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  Fotinij 07.01.2017 в 13:26:32   # 571480
Цитата: Nafis от 07.01.2017 13:01:42
Не в сырке дело. 26 тыс пенсия бывает?

Возможно у неё базовая пенсия, без дотаций.
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  Пастафариан 07.01.2017 в 13:37:13   # 571483
- Старики вообще оборзели.
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  TeXaS KZ 07.01.2017 в 13:55:34   # 571487
Пойду куплю сырок и положу у них на порог!
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  lado 07.01.2017 в 13:55:39   # 571488
Вся суть постсовка. За миллионы и миллиарды, которые воруются на верху, дают условку. А, блять, бабульку надо мусорами травить. Снимаю шляпу!
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  Стрельцов 07.01.2017 в 14:22:37   # 571492
Цитата: Bako от 07.01.2017 13:03:19
что за страна? Кому не лень, все воруют!


воруют некоторые когда есть нечего, а кому не лень это кто с печатями и звездами ...
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  Стрельцов 07.01.2017 в 14:25:05   # 571494
ну поймали пристыдили отдайте ей сырок и проводите . раз забрали значит заяву еще написали так? воот урроды
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  Che 07.01.2017 в 14:32:14   # 571495
Предлагаю провести акцию.
В этом магазине с долб.. админом.
Берем у них один сырок оплачиваем на кассе и тупо там же оставляем "администратору привет".
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  Fotinij 07.01.2017 в 15:03:59   # 571501
Цитата: Che от 07.01.2017 14:32:14
Предлагаю провести акцию.
В этом магазине с долб.. админом.
Берем у них один сырок оплачиваем на кассе и тупо там же оставляем "администратору привет".

Ага. А они на нас же и наварятся, продав сырки повторно. Не, надо что-то эдакое.
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