Шымкентскую пенсионерку поймали за кражей сырка

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Гость 07 Января 2017 в 12:52:30
Как оказалось, наказать и прославить на всю страну продавцы решили пенсионерку, которая, со слов администратора, пыталась украсть сырок.
Возмущенные работники супермаркета показывали ошарашенной женщине на камерах видеонаблюдения, как она совершила манипуляцию с молочным продуктом.
Якобы сначала взяла с полки четыре сырка, а перед кассой один сырок очутился в ее сумке, то есть не был оплачен.
«Покажите сначала, вот видите, за вами девушка идет? Она видит, что у вас 4 пачки, а вот вы одну пачку в сумку положили! Вы этого хотели, чтобы вас по шымкентскому телевидению показали , вы этого добились», - сказал пенсионерке администратор супермаркета.
Подозреваемая в краже сырка женщина призналась, что якобы живет на пенсию в 26 тысяч тенге и на еду средств не хватает. Для дальнейших разбирательств пенсионерку увезли в Аль-Фарабийский РОВД.
В свое оправдание за то, что раздули целое представление из кражи сырка, продавцы магазина показали еще одну видеозапись, всего за 15 минут до истории с бабушкой, другая постоянная клиентка вынесла бутылку с растительным маслом, заплатив только за хлеб.
По словам сотрудников, все убытки от воровства оплачивают из своей зарплаты продавцы и кассиры маркета.
ТК ТВК
Комментарии, по рейтингу, по дате
Продавцов тоже понять. Если с них удерживают, у них тоже зарплаты не высокие, и дети. Полиция и телевидение это уже лишнее.
Nightwalker 07.01.2017 в 13:02:39 # 571470
Позорники, одним словом. Кто-то миллиардами ворует, а тут бабуську за сырок гнобить стали. Фу таким.
Цитата: Nafis от 07.01.2017 13:01:42а ты походи у бабулек поспрашивай.
Не в сырке дело. 26 тыс пенсия бывает?
Не в сырке дело. 26 тыс пенсия бывает?
Цитата: Nightwalker от 07.01.2017 13:02:39
Бойкот этому магазину!!!
Бойкот этому магазину!!!
Лично я и все мои друзья и моя семья стороной будем обходить данный магазин. Думаю многие его будут обходить после такого случая...
Цитата: Nafis от 07.01.2017 13:01:42
Не в сырке дело. 26 тыс пенсия бывает?
Не в сырке дело. 26 тыс пенсия бывает?
Возможно у неё базовая пенсия, без дотаций.
Пастафариан 07.01.2017 в 13:37:13 # 571483
Цитата: Bako от 07.01.2017 13:03:19
что за страна? Кому не лень, все воруют!
что за страна? Кому не лень, все воруют!
воруют некоторые когда есть нечего, а кому не лень это кто с печатями и звездами ...
В этом магазине с долб.. админом.
Берем у них один сырок оплачиваем на кассе и тупо там же оставляем "администратору привет".
Цитата: Che от 07.01.2017 14:32:14
Предлагаю провести акцию.
В этом магазине с долб.. админом.
Берем у них один сырок оплачиваем на кассе и тупо там же оставляем "администратору привет".
Предлагаю провести акцию.
В этом магазине с долб.. админом.
Берем у них один сырок оплачиваем на кассе и тупо там же оставляем "администратору привет".
Ага. А они на нас же и наварятся, продав сырки повторно. Не, надо что-то эдакое.