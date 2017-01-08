В Шымкенте обрушился многоквартирный дом, есть жертвы (фото)

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Гость 08 Января 2017 в 14:08:28
место происшествия. фото: otyrar.kz
Сообщение о происшествии оперативный дежурный ДЧС ЮКО получил 8 января в 03.55. По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси.
В 04:07 на место происшествия прибыли спасатели подразделения в составе 11 человек личного состава и 2-х единиц техники. При проведении аварийно-спасательных работ из-под завалов были извлечены 4 человека, из них трое госпитализированы в больницу, один человек отказался от госпитализации. На месте происшествия скончался один человек.
В 04:25 первым нашли и вытащили из-под завала ребенка 2015 года рождения; в 04:28 был найден и извлечен из-под завала отец ребенка, через четыре минуты извлекли мертвое тело матери; в 04:32 был найден один человек; в 04:53 нашли и извлекли еще одного человека.
фото: otyrar.kz
фото: otyrar.kz
фото: otyrar.kz
фото: otyrar.kz
фото: otyrar.kz
фото: otyrar.kz
В аварийно-спасательных работах были задействованы сотрудники Департамента по ЧС ЮКО — 23 человека и 3 единицы техники, оперативно-спасательного отряда — 44 человека и 6 единиц техники (из них три кинологических расчета со служебными собаками, медико-психологическая служба), службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ — 17 человек и 4 единицы техники, 3 сотрудника Центра медицины катастроф, 4 бригады скорой медицинской помощи в составе 16 человек и 4 единицы техники.
30 сотрудников ДВД ЮКО обеспечили оцепление места происшествия, также 4 сотрудника службы энергетики и газового хозяйства провели работы по отключению электрического тока и газа.
Напомним, что похожая трагедия случилась недавно в Карагандинской области. По пока не установленным причинам в поселке Шахан обрушился дом. В результате происшествия погибли 9 человек.
https://www.nur.kz/1369321-v-shymkente-obrushilsya-mnogokvartirny.html
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Саболезнуем родным и близким.
Прискорбно новый год начинается.