Взрыв дома в Шымкенте произошел из-за нарушения при установке газовых приборов - КазТрансГаз Аймак

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danilov 09 Января 2017 в 11:10:55
По информации пресс-службы, из-за нарушения технических условий установки газовых приборов произошло скопление газовоздушной смеси, что привело к взрыву. "Предварительная версия - неплотное присоединение кислородного шланга к камину иранского производства. Отопительный котел находился в доме у хозяина. Его дом не пострадал. А от хозяйского дома было самовольно подведен кислородный шланг длиной более трех метров к двухконфорочной плите и камину", - уточнили газовики.
Напомним, взрыв произошел около 4 утра 8 января в частном доме в Шымкенте. В нем жили две семьи, обе снимали жилье. Теперь этот дом восстановлению не подлежит. В результате взрыва пострадали пять человек. Забираш Жумашева 1967 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану лобно-теменной части головы. Асия Орынбаева 1959 года рождения получила такие же травмы. Обе женщины находятся в больнице скорой медицинской помощи. Аружан Даулбай 2015 года рождения, которую первой извлекли из-под завалов, получила ушибы и ссадины лица и травму живота. Ребенок 2015 года рождения находится в отделении областной детской больницы. Карлыгаш Аханова 1996 года рождения получила термический ожог 75 процентов тела, сейчас находится в реанимации областного центра гипербарической оксигенации. На месте от полученных травм скончалась Сабина Орынбаева 1988 года рождения, мама спасенной девочки.
ЧП произошло в одном из двух домов на участке, который сдавали по этажам. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен сильный хлопок. "Услышали хлопок. Мы с мужем испугались, выбежали на улицу и просто обомлели от увиденного. Были слышны крики о помощи, мы побежали вытаскивать людей из-под завалов. Помогали все соседи", - рассказали очевидцы.
Также отмечается, что на место ЧП приезжал аким области, который поручил оказать помощь пострадавшей семье.
Ранее сообщалось, что военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии РК старшина Руслан Бахрамов, проживающий рядом, услышав мощный хлопок и шум, быстро выбежал на улицу. Со стороны обрушившегося дома доносились детский плач и крики о помощи. Руслан Бахрамов, дав указание супруге вызвать скорую медицинскую помощь и противопожарную службу, не задумываясь побежал в сторону доносившихся криков. Из-под завалов им была вытащена семья Жумалиевых - Жумалиев Д.Д., супруга, их годовалая дочь и мама супруги Жумалиева Д.Д. Но, к сожалению, супруга Жумалиева Д. от полученных травм несовместимых с жизнью, скончалась. Командованием регионального командования "Оңтүстік" направлено ходатайство вышестоящему командованию о поощрении старшины Руслана Бахрамова.
https://tengrinews.kz/events/vzryiv-doma-shyimkente-proizoshel-iz-za-narusheniya-309628/
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