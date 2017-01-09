Беременные подростки из ЮКО рассказали об унижениях со стороны общества

Щя умники начнут вещать мол девка сама дура, тра-ляля. Упаси Бог конечно, узнать что твое родное дитя 17 лет отроду уже скачет вовсю, еще с пузом. Какого хрена, с мальчика спрос где? Или наличие йуха оправдывает его? А той девчонке которую кинули, надо в суд подавать. Мальчик попал с мамашей.