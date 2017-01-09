Беременные подростки из ЮКО рассказали об унижениях со стороны общества

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Гость 09 Января 2017 в 19:45:58
16-летняя Майра (имя изменено. — Ред.) на седьмом месяце беременности.Она живет в Шымкенте, куда приехала в поисках работы из Мактааральского района Южно-Казахстанской области. Говорит, что ее парень, узнав о беременности, бросил ее.
"После того как ему стало известно о моей беременности, он стал отключать телефон. Прежде часто приходил, чтобы встретиться со мной. Сейчас совсем прервал со мной связь", — рассказала девушка.
Когда она наконец рассказала о произошедшем матери своего парня, подверглась осуждению с ее стороны.
"Я решилась поговорить с матерью своего парня. Думала, она поймет мое положение, все-таки мать. Однако она во всём обвинила меня, стала унижать и оскорблять меня", — продолжила Майра.
15-летняя жительница Шымкента Гульдаурен (имя изменено. — Ред.) ждет второго ребенка. Сейчас на пятом месяце беременности. Говорит, что не знает, кто отец ее первенца, которому сейчас полтора года.
По ее словам, она забеременела против своей воли. Будучи подростком из малообеспеченной семьи, она была вынуждена перевестись в вечернюю школу, чтобы работать. Когда ее изнасиловали на работе, она так и не решилась рассказать об этом.
"Я мыла полы в столовой. Мы часто выходили с работы поздно. В один из таких дней меня изнасиловали два парня. Я никому об этом не сказала. О своей беременности я узнала только на седьмом месяце", — рассказала о своей истории девушка.
Своего первенца Гульдаурен родила в 14 лет. Вначале она хотела отказаться от ребенка, но передумала.
"Думала, оставлю его в Доме ребенка, дошла даже до дверей заведения. Однако не смогла бросить ребенка. Принесла его домой. Мама усыновила его", — говорит Гульдаурен.
Сейчас Гульдаурен встречается с парнем, который старше ее на два года. Надеется, что отец ее ребенка не бросит ее.
"Он (говорит о своем парне. — Ред.) обещал жениться на мне, когда мне исполнится 16 лет. Я не хочу делать аборт, жалко ребенка. С одной стороны, я и сама еще ребенок. Поэтому сожалею о случившемся", — поделилась юная мать.
По словам главного гинеколога Южно-Казахстанской области Миры Ергаликызы, в области ежегодно беременеют 600–800 подростков.
"Ранняя беременность очень часто встречается в сельской местности. Есть 16–17-летние девушки, которые беременеют вторым или третьим ребенком. Девочки-подростки физиологически развиваются рано. Беременность у основной части подростков проходит удачно. Однако много случаев преждевременных родов", — сообщила главный гинеколог области.
По данным, предоставленным заместителем управления здравоохранения Южно-Казахстанской области Айгуль Сапаргалиевой, за 11 месяцев прошлого года в области родили 312 матерей-подростков в возрасте 15–17 лет.
По данным на ноябрь 2016 года, на учете стоит 286 беременных подростков. Вместе с тем за этот период выкидыши произошли у 21 подростка, шестеро сделали аборт.
По словам главного гинеколога области Миры Ергаликызы, в учебных заведениях проводится информационная работа по ранней беременности, однако подростки пренебрегают данными советами.
"Забеременевшие девочки-подростки подвергаются большим испытаниям с социальной точки зрения. К примеру, их унижают окружающие. Они вынуждены бросать учебу. Они ощущают себя ущербными и даже идут на суицид. Они неразвиты физиологически, у них детское сознание", — рассказала гинеколог.
По данным координатора программ UNFPA в Казахстане (Фонда ООН в области народонаселения) Газизы Молдакуловой, сейчас в Казахстане частота родов у девочек-подростков в возрасте 15–19 лет составляет около 35 случаев на тысячу девушек этого возраста.
Девочки-подростки, проживающие в сельской местности, на 12 процентов чаще сталкиваются с проблемой нежелательной беременности и подростковых родов, чем их сверстницы в городе, пишет издание.
"Радио Азаттык"
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 09.01.2017 в 19:52:30 # 571867
Причина тому - разврат Запада, алкоголь и аморальный образ жизни.
фиг с винтом 09.01.2017 в 20:32:32 # 571881
а вообще думать надо головой
Цитата: Dior от 09.01.2017 20:26:33
У меня ко всем этим беременным вопрос - Вы о чем думали когда ноги раздвигали? (за исключением тех кого изнасиловали)
Причина тому - разврат Запада, алкоголь и аморальный образ жизни.
У меня ко всем этим беременным вопрос - Вы о чем думали когда ноги раздвигали? (за исключением тех кого изнасиловали)
Причина тому - разврат Запада, алкоголь и аморальный образ жизни.
Это было всегда и при любом строе. Одноклассница родила в 9-м классе (1984 год), в параллельном две девушки делали аборты в десятом, у брата в классе тоже было такое (1983 год). Таких примеров из СССР можно привести очень много. Тяга к сексу не зависит от социального строя.
Викторовна 09.01.2017 в 21:06:11 # 571899
Цитата: Polovec от 09.01.2017 21:19:43
Родители следите за воспитанием!
Родители следите за воспитанием!
Цитата: lado от 09.01.2017 20:51:25
интересные насильники... не боятся подхватить что попало
а вообще думать надо головой
интересные насильники... не боятся подхватить что попало
а вообще думать надо головой
А что можно подхватить от девочки подростка? Максимум ОРВИ.
Цитата: Лысый от 09.01.2017 22:08:12женщина с прошлым 16-ти лет (с)
А что можно подхватить от девочки подростка? Максимум ОРВИ.
Цитата: lado от 09.01.2017 20:51:25
интересные насильники... не боятся подхватить что попало
а вообще думать надо головой
интересные насильники... не боятся подхватить что попало
а вообще думать надо головой
А что можно подхватить от девочки подростка? Максимум ОРВИ.
MишаМашкевич 09.01.2017 в 23:02:22 # 571924
Zhycie est 09.01.2017 в 23:13:27 # 571926
Цитата: MишаМашкевич от 09.01.2017 23:02:22
Щя умники начнут вещать мол девка сама дура, тра-ляля. Упаси Бог конечно, узнать что твое родное дитя 17 лет отроду уже скачет вовсю, еще с пузом. Какого хрена, с мальчика спрос где? Или наличие йуха оправдывает его? А той девчонке которую кинули, надо в суд подавать. Мальчик попал с мамашей.
Щя умники начнут вещать мол девка сама дура, тра-ляля. Упаси Бог конечно, узнать что твое родное дитя 17 лет отроду уже скачет вовсю, еще с пузом. Какого хрена, с мальчика спрос где? Или наличие йуха оправдывает его? А той девчонке которую кинули, надо в суд подавать. Мальчик попал с мамашей.
а тут пословице быть место:
"сучка не захочет, кобель не вскочет"
женщина с прошлым 16-ти лет (с)
Цитата: Лысый от 09.01.2017 23:18:53Согласен. Звучит двусмысленно. Но из песни слов не выкинешь. Автор надеялся на аудиторию со среднестатистическим мозгом. зпт все исправит
Quote:
Quote:
женщина с прошлым 16-ти лет (с)