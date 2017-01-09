В Шымкенте появятся газовые инспекторы

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Гость 09 Января 2017 в 17:40:26
На снимке: аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев на месте трагедии.
Денежная помощь от властей
В понедельник, 9 августа, на месте обрушения жилого дома в Шымкенте побывал аким Южно-Казахстанской области Жансеит ТУЙМЕБАЕВ.
Чиновник сообщил журналистам, что пострадавшие при взрыве газа две семьи получили от местных властей по 226 тысяч тенге. А также семья, где погибла молодая женщина, будет обеспечена временным жильем.
Напомним, в воскресенье, в ночь на 8 января, на улице Дружбы народов в Шымкенте при взрыве газа на воздух взлетела половина двухэтажного жилого дома. Жильцы остались под завалами, удалось спасти всех, кроме 28-летней Сабины ОРЫНБАЕВОЙ.
Молодую маму похоронят сегодня на ее малой родине в Кызылординской области. У женщины остались муж и годовалая дочь, которая чудом выжила при обрушении дома.
Сегодня стало известно об еще одной пострадавшей - 20-летней Карлыгаш АХАНОВОЙ. Девушка получила 75% ожогов тела и находится в центре гипербарической оксигенации.
Виновато оборудование
Предварительная версия взрыва – неправильное использование газового оборудования. Какая конкретно ошибка произошла при эксплуатации, в АО «КазТрансГаз Аймак» отказываются говорить, ссылаясь на незавершенность расследования.
А по данным ДЧС ЮКО, хозяева дома при проведении голубого топлива в съемные квартиры использовали пластиковые и резиновые трубы. Не исключается также, что места стыковок труб не были должным образом закупорены, отсюда якобы и произошла утечка.
Аким ЮКО Туймебаев заявил, что отныне подобные жилые дома будут взяты под особый контроль.
Газовым инспекторам будет позволено многое
- Как вы видите, две семьи жили в аренде. Здесь два вопроса, когда квартиру сдают в аренду, хозяева должны всегда нормальное жилье сделать. И те люди, кто снимает, тоже должны быть очень аккуратными, внимательными. Как видите, такие дома не соответствуют (нормам – Д.Б.), это временное жилье. Я дал задание, будем заниматься, будем учет вести таких домов, времянок. Неофициально очень много людей снимает вот такие квартиры. Будем полностью на учет брать такие дома, - сообщил глава региона.
По словам Туймебаева, более 70% жилых домов в Шымкенте не соответствуют стандартам и нормам безопасности.
Аким заявил, что отныне в городе появятся газовые инспекторы, которые будут совершать обход жилых домов. Эти сотрудники получат право входить в любую квартиру или дом, чтобы проверить состояние газовых приборов.
Специалистов с такими полномочиями раньше в стране не существовало.
http://www.ratel.kz/raw/v_shymkente_pojavjatsja_gazovye_inspektory
Комментарии, по рейтингу, по дате
Господин аким, вы в своём уме?
Все мы гости 09.01.2017 в 17:57:32 # 571832
Если это надо акиму, пускай к себе их тащит, швыряются полномочиями будто его право, полиция постановление получает для этого, а тут божок появился.
Аким заявил, что отныне в городе появятся газовые инспекторы, которые будут совершать обход жилых домов. Эти сотрудники получат право входить в любую квартиру или дом, чтобы проверить состояние газовых приборов.
Специалистов с такими полномочиями раньше в стране не существовало.
Специалистов с такими полномочиями раньше в стране не существовало.
И не будет существовать, уверяю вас. Иначе их "поголовье" резко сократиться, если они будут нагло вламываться в каждый дом.
Что касаемо темы. Вот доблестные сотрудники КТГ на жильцов свалили этот взрыв. Мол сами виноваты. А то что качество газа в разы ухудшилось, это тоже на нас свалите? Конденсат в трубах тоже наша вина? А то что газ не дает той температуры, как раньше, при одинаковой подаче газа, тоже нам инкриминируете? Конечно! Кто же нам еще виноват в том, что мы сами терпим этих наглых уродов и их мошенничество да еще в таких масштабах и на таких уровнях???
Цитата: bIP6bIC от 09.01.2017 18:06:13
Quote:
И не будет существовать, уверяю вас. Иначе их "поголовье" резко сократиться, если они будут нагло вламываться в каждый дом.
Что касаемо темы. Вот доблестные сотрудники КТГ на жильцов свалили этот взрыв. Мол сами виноваты. А то что качество газа в разы ухудшилось, это тоже на нас свалите? Конденсат в трубах тоже наша вина? А то что газ не дает той температуры, как раньше, при одинаковой подаче газа, тоже нам инкриминируете? Конечно! Кто же нам еще виноват в том, что мы сами терпим этих наглых уродов и их мошенничество да еще в таких масштабах и на таких уровнях???
Quote:
Аким заявил, что отныне в городе появятся газовые инспекторы, которые будут совершать обход жилых домов. Эти сотрудники получат право входить в любую квартиру или дом, чтобы проверить состояние газовых приборов.
Специалистов с такими полномочиями раньше в стране не существовало.
Специалистов с такими полномочиями раньше в стране не существовало.
И не будет существовать, уверяю вас. Иначе их "поголовье" резко сократиться, если они будут нагло вламываться в каждый дом.
Что касаемо темы. Вот доблестные сотрудники КТГ на жильцов свалили этот взрыв. Мол сами виноваты. А то что качество газа в разы ухудшилось, это тоже на нас свалите? Конденсат в трубах тоже наша вина? А то что газ не дает той температуры, как раньше, при одинаковой подаче газа, тоже нам инкриминируете? Конечно! Кто же нам еще виноват в том, что мы сами терпим этих наглых уродов и их мошенничество да еще в таких масштабах и на таких уровнях???
Забыли добавить, что ещё и клапана установили неправильно, и они замерзают. От этого газ отключается в любое время.
Не знаю как у газовиков, но у энергетиков есть право доступа к прибору учета и электрической системе. В то же время у Вас есть право не впускать энергетиков в свои дома. В этом случае они просто отрезают вас от сети. Я тут кратко и грубо обрисовал ситуацию. Если есть желание можете подробнее ознакомится в правилах пользования электрическими сетями и публичном договоре.
Так вот скорее всего и у газовиков так сделают. Не впустил - твое право, но и газовикам дадут право в этом случае отключить от питания ваш дом. Как то так, наверное, а не полное право входить на территорию частной собственности.
Цитата: СССР от 09.01.2017 17:57:12
Шымкент отдельное государство, тут своя конституция
Шымкент отдельное государство, тут своя конституция
В таком случае мое жилье тоже отдельное Государство и так же есть конституция!
Чувствую, что пришло время вставать на защиту своего Государства!
bozon house 09.01.2017 в 19:03:16 # 571843
Цитата: Кирсан от 09.01.2017 18:43:14Есть границы раздела и прибор учета должен быть установлен на границе раздела. И не дай создатель найтись ушлому в ГС, который пропехнет эту идею в газовом хозяйстве - догда готовьте кошельки для переноса учета и между прочим, тогда наступит разумная мера ответственности за эксплуатацию и содержание газовой сети. Да это - золотое дно!
Аким не правильно выразился кажется.
Не знаю как у газовиков, но у энергетиков есть право доступа к прибору учета и электрической системе. В то же время у Вас есть право не впускать энергетиков в свои дома. В этом случае они просто отрезают вас от сети. Я тут кратко и грубо обрисовал ситуацию. Если есть желание можете подробнее ознакомится в правилах пользования электрическими сетями и публичном договоре.
Так вот скорее всего и у газовиков так сделают. Не впустил - твое право, но и газовикам дадут право в этом случае отключить от питания ваш дом. Как то так, наверное, а не полное право входить на территорию частной собственности.
Аким не правильно выразился кажется.
Не знаю как у газовиков, но у энергетиков есть право доступа к прибору учета и электрической системе. В то же время у Вас есть право не впускать энергетиков в свои дома. В этом случае они просто отрезают вас от сети. Я тут кратко и грубо обрисовал ситуацию. Если есть желание можете подробнее ознакомится в правилах пользования электрическими сетями и публичном договоре.
Так вот скорее всего и у газовиков так сделают. Не впустил - твое право, но и газовикам дадут право в этом случае отключить от питания ваш дом. Как то так, наверное, а не полное право входить на территорию частной собственности.