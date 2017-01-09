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Шымкент
В Шымкенте появятся газовые инспекторы
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Гость 09 Января 2017 в 17:40:26
Эти сотрудники получат право входить в любую квартиру или дом и проверять газовые приборы



На снимке: аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев на месте трагедии.

Денежная помощь от властей

В понедельник, 9 августа, на месте обрушения жилого дома в Шымкенте побывал аким Южно-Казахстанской области Жансеит ТУЙМЕБАЕВ.





Чиновник сообщил журналистам, что пострадавшие при взрыве газа две семьи получили от местных властей по 226 тысяч тенге. А также семья, где погибла молодая женщина, будет обеспечена временным жильем.

Напомним, в воскресенье, в ночь на 8 января, на улице Дружбы народов в Шымкенте при взрыве газа на воздух взлетела половина двухэтажного жилого дома. Жильцы остались под завалами, удалось спасти всех, кроме 28-летней Сабины ОРЫНБАЕВОЙ.

Молодую маму похоронят сегодня на ее малой родине в Кызылординской области. У женщины остались муж и годовалая дочь, которая чудом выжила при обрушении дома.

Сегодня стало известно об еще одной пострадавшей - 20-летней Карлыгаш АХАНОВОЙ. Девушка получила 75% ожогов тела и находится в центре гипербарической оксигенации.

Виновато оборудование

Предварительная версия взрыва – неправильное использование газового оборудования. Какая конкретно ошибка произошла при эксплуатации, в АО «КазТрансГаз Аймак» отказываются говорить, ссылаясь на незавершенность расследования.

А по данным ДЧС ЮКО, хозяева дома при проведении голубого топлива в съемные квартиры использовали пластиковые и резиновые трубы. Не исключается также, что места стыковок труб не были должным образом закупорены, отсюда якобы и произошла утечка.









Аким ЮКО Туймебаев заявил, что отныне подобные жилые дома будут взяты под особый контроль.

Газовым инспекторам будет позволено многое

- Как вы видите, две семьи жили в аренде. Здесь два вопроса, когда квартиру сдают в аренду, хозяева должны всегда нормальное жилье сделать. И те люди, кто снимает, тоже должны быть очень аккуратными, внимательными. Как видите, такие дома не соответствуют (нормам – Д.Б.), это временное жилье. Я дал задание, будем заниматься, будем учет вести таких домов, времянок. Неофициально очень много людей снимает вот такие квартиры. Будем полностью на учет брать такие дома, - сообщил глава региона.

По словам Туймебаева, более 70% жилых домов в Шымкенте не соответствуют стандартам и нормам безопасности.

Аким заявил, что отныне в городе появятся газовые инспекторы, которые будут совершать обход жилых домов. Эти сотрудники получат право входить в любую квартиру или дом, чтобы проверить состояние газовых приборов.

Специалистов с такими полномочиями раньше в стране не существовало.

http://www.ratel.kz/raw/v_shymkente_pojavjatsja_gazovye_inspektory
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 09.01.2017 в 17:46:54   # 571829
Полномочий больше чем полицейским? Без суда в частное жилище?
Господин аким, вы в своём уме?
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  realist 09.01.2017 в 17:51:20   # 571830
С постановлением суда,надеюсь? Или как? Захотел-зашёл? А если он мне оружие или нарку подкинет? Или что? А как же неприкосновенность частной собственности? Акимы законодательсво изучают то вообще? И от кого эти "инспекторы" получат такое ПРАВО??? От властей?
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  СССР 09.01.2017 в 17:57:12   # 571831
Шымкент отдельное государство, тут своя конституция
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  Все мы гости 09.01.2017 в 17:57:32   # 571832
Хер я его пущу в дом и всем своим напомню, чтобы ни одного "инспектора" в дом не пускали, знали мы таких.
Если это надо акиму, пускай к себе их тащит, швыряются полномочиями будто его право, полиция постановление получает для этого, а тут божок появился.
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  bIP6bIC 09.01.2017 в 18:06:13   # 571833
Quote:
Аким заявил, что отныне в городе появятся газовые инспекторы, которые будут совершать обход жилых домов. Эти сотрудники получат право входить в любую квартиру или дом, чтобы проверить состояние газовых приборов.
Специалистов с такими полномочиями раньше в стране не существовало.

И не будет существовать, уверяю вас. Иначе их "поголовье" резко сократиться, если они будут нагло вламываться в каждый дом.

Что касаемо темы. Вот доблестные сотрудники КТГ на жильцов свалили этот взрыв. Мол сами виноваты. А то что качество газа в разы ухудшилось, это тоже на нас свалите? Конденсат в трубах тоже наша вина? А то что газ не дает той температуры, как раньше, при одинаковой подаче газа, тоже нам инкриминируете? Конечно! Кто же нам еще виноват в том, что мы сами терпим этих наглых уродов и их мошенничество да еще в таких масштабах и на таких уровнях???
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  SlavOst 09.01.2017 в 18:13:47   # 571834
Цитата: bIP6bIC от 09.01.2017 18:06:13
Quote:
Аким заявил, что отныне в городе появятся газовые инспекторы, которые будут совершать обход жилых домов. Эти сотрудники получат право входить в любую квартиру или дом, чтобы проверить состояние газовых приборов.
Специалистов с такими полномочиями раньше в стране не существовало.

И не будет существовать, уверяю вас. Иначе их "поголовье" резко сократиться, если они будут нагло вламываться в каждый дом.

Что касаемо темы. Вот доблестные сотрудники КТГ на жильцов свалили этот взрыв. Мол сами виноваты. А то что качество газа в разы ухудшилось, это тоже на нас свалите? Конденсат в трубах тоже наша вина? А то что газ не дает той температуры, как раньше, при одинаковой подаче газа, тоже нам инкриминируете? Конечно! Кто же нам еще виноват в том, что мы сами терпим этих наглых уродов и их мошенничество да еще в таких масштабах и на таких уровнях???


Забыли добавить, что ещё и клапана установили неправильно, и они замерзают. От этого газ отключается в любое время.
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  Кирсан 09.01.2017 в 18:43:14   # 571839
Аким не правильно выразился кажется.
Не знаю как у газовиков, но у энергетиков есть право доступа к прибору учета и электрической системе. В то же время у Вас есть право не впускать энергетиков в свои дома. В этом случае они просто отрезают вас от сети. Я тут кратко и грубо обрисовал ситуацию. Если есть желание можете подробнее ознакомится в правилах пользования электрическими сетями и публичном договоре.
Так вот скорее всего и у газовиков так сделают. Не впустил - твое право, но и газовикам дадут право в этом случае отключить от питания ваш дом. Как то так, наверное, а не полное право входить на территорию частной собственности.
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  SVOY 09.01.2017 в 18:44:22   # 571840
Зае...ца стучать.
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  старик 09.01.2017 в 18:45:46   # 571841
Два раза я запускал в дом представителей КТГ, и оба раза после их посещений появлялись лишние цифры в квитанциях, теперь не не пускаю. А что мне будет, если я не допущу в дом такого инспектора? Впрочем депутаты быстро состряпают закон, который позволит меня за это штрафануть, не сомневаюсь. Я же их "избрал" не голосуя.
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  Денис222 09.01.2017 в 18:53:53   # 571842
Цитата: СССР от 09.01.2017 17:57:12
Шымкент отдельное государство, тут своя конституция


В таком случае мое жилье тоже отдельное Государство и так же есть конституция!

Чувствую, что пришло время вставать на защиту своего Государства!
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  bozon house 09.01.2017 в 19:03:16   # 571843
Цитата: Кирсан от 09.01.2017 18:43:14
Аким не правильно выразился кажется.
Не знаю как у газовиков, но у энергетиков есть право доступа к прибору учета и электрической системе. В то же время у Вас есть право не впускать энергетиков в свои дома. В этом случае они просто отрезают вас от сети. Я тут кратко и грубо обрисовал ситуацию. Если есть желание можете подробнее ознакомится в правилах пользования электрическими сетями и публичном договоре.
Так вот скорее всего и у газовиков так сделают. Не впустил - твое право, но и газовикам дадут право в этом случае отключить от питания ваш дом. Как то так, наверное, а не полное право входить на территорию частной собственности.
Есть границы раздела и прибор учета должен быть установлен на границе раздела. И не дай создатель найтись ушлому в ГС, который пропехнет эту идею в газовом хозяйстве - догда готовьте кошельки для переноса учета и между прочим, тогда наступит разумная мера ответственности за эксплуатацию и содержание газовой сети. Да это - золотое дно!
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