В Шымкенте появятся газовые инспекторы

Аким заявил, что отныне в городе появятся газовые инспекторы, которые будут совершать обход жилых домов. Эти сотрудники получат право входить в любую квартиру или дом, чтобы проверить состояние газовых приборов.

Специалистов с такими полномочиями раньше в стране не существовало.

Quote:И не будет существовать, уверяю вас. Иначе их "поголовье" резко сократиться, если они будут нагло вламываться в каждый дом.Что касаемо темы. Вот доблестные сотрудники КТГ на жильцов свалили этот взрыв. Мол сами виноваты. А то что качество газа в разы ухудшилось, это тоже на нас свалите? Конденсат в трубах тоже наша вина? А то что газ не дает той температуры, как раньше, при одинаковой подаче газа, тоже нам инкриминируете? Конечно! Кто же нам еще виноват в том, что мы сами терпим этих наглых уродов и их мошенничество да еще в таких масштабах и на таких уровнях???