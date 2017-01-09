Конкурс на реконструкцию городища Шымкента объявлен и забыт?

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danilov 09 Января 2017 в 19:19:32
Городище Шымкент — историческая жемчужина города, которая уже много лет выглядит не только неприглядно, но и брошенной на произвол судьбы. Люди, незаконно проживающие на его территории, ютятся в хибарах. И это в центре третьего мегаполиса Республики. Легитимность их проживания на территории памятника историко-культурного наследия вызывает ряд вопросов. Например, кем была выдана лицензия на участки и разрешение на возведение построек. Специалисты центра по охране и использованию историко-культурного наследия, в чьём ведении находятся все памятники области, говорят , эта ситуация возникла из-за неразберихи при выдаче разрешений на землю.
«Как вы знаете, по поручению акима области в конце прошлого года, на территории городища Шымкент было решено построить музей под открытым небом. Но главной проблемой для реализации этого плана являются жилые постройки и близлежащие к городищу магазины. Перед выдаче разрешения на участки и строительство жилых объектов необходимо было направить и запрос в наше управление на исследование земли. Однако, это условие было проигнорировано»,- объясняет заведующий отделом ГККП центра по охране, реставрации и использования историко-культурного наследия акимата ЮКО Жандос Кудайбергенов.
При этом в прошлом году решением суда 2 дома на городище уже были снесены. Но что любопытно, иск был подан управлением архитектурно-строительного контроля, а не управлением культуры. Что же касается оставшихся строений, то и дома и участки также будут изымать. Однако, куда отправятся эти люди, не представляющие где и как жить им жить дальше, пока неизвестно. Чиновники уверяют, что никого не выселят пока не разрешат проблемы с оформлением земель и выплатой компенсации.
http://tvk-uko.kz/2017/01/09/konkurs-na-rekonstruktsiyu-gorodishha-shy-mkenta-ob-yavlen-i-zaby-t/
« Процедура изъятия уже скоро начнется, мы намерены начать её весной. Сейчас подготавливаются соответствующие проекты. Все дома, которые будут попадать под изъятие, мы соответственно будем им компенсировать, в соответствии требований законодательства. Либо равноценный земельный участок, либо денежная компенсация им будет выплачена. У тех, у кого нет документов, с ними будем вопрос решать в порядке действующего законодательства, т.е. в порядке узаконения. Сносить дома, однозначно не будут пока этот вопрос не решится»,- пообещал заместитель начальника управления земельных отношений г. Шымкент Нариман Касымбеков.
Между тем на фоне этой неясной ситуации аким области сделал в декабре прошлого года громкое заявление.
«Я объявляю конкурс для архитекторов, археологов, ученых и творческих людей. Мы должны восстановить крепость, сделать музей под открытым небом, проводить раскопки на Отыраре. Сделать смотровую площадку. А внизу снести строительные магазины, весь этот бардак, пусть там будет шымкентский Арбат».
Если вопрос об изъятии земель намечен на весну этого года, то когда реально будет запущен конкурс, о котором объявил глава области Жансеит Туймебаев, вразумительного ответа получить так и не удалось. Мы продолжим наше расследование.
Али Аманов
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