В Шымкенте дешевле всего подстричься и умереть, зато самый дорогой газ

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danilov 09 Января 2017 в 19:42:04
При усредненной цене на эту услугу в 24 тенге 67 тиын в месяц, шымкентцы вынуждены платить целых 288 тенге 45 тиын. Для сравнения астанчанам содержание жилища обходится в 43 тенге, а алмаатинцам – в 39 тенге. Такие данные приведены на сайте комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана. Кроме того в Южном регионе самый дорогой природный газ. Если средняя по республике цена одного кубического метра газа — 16 тенге 33 тиын, то в Шымкенте тариф почти в два раза выше – 31 тенге 34 тиын. Третий казахстанский мегаполис оказался в тройке лидеров и по стоимости центрального отопления – 5577 тенге за 1 гигокалорию.
Напомним, месяцем ранее в областном акимате на общественном слушании по тарифам на комуслуги, антимонопольщики заявили о возможном повышении тарифов в 2017 году. Обратная ситуация складывается на бытовые услуги частников. Услуги химчисток, парикмахерских, ремонта техники и изготовления ключей в Шымкенте самые дешевые. Мужская и женская стрижка в среднем обойдется от 800 до 1300 тенге, а ремонт холодильника – около 6000 тенге. Кроме того недорого обойдется захоронение на кладбище – около 8500 тенге. Для сравнения в Актобе аналогичная услуга стоит 41000 тенге.
http://tvk-uko.kz/2017/01/09/v-shy-mkente-deshevle-vsego-v-kazahstane-podstrich-sya-i-umeret-zato-samy-j-dorogoj-gaz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 09.01.2017 в 19:45:12 # 571860
Минздрав предложил увеличить рабочий день курильщиков
Минздрав в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы предлагает предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня курильщиков пропорционально времени, потраченному на перерывы из-за сигарет.
Кроме того, Минздрав предлагает запретить продажу табака родившимся после 2014 года.
Действующий в настоящее время закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» уже принес результаты.
По данным опросов, в прошлом году распространенность потребления табака среди взрослого населения России снизилась с 39% (в 2009 году) до 33%.
Новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам.
По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, увеличение акциза на табак приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет за три года на 27%.
bozon house 09.01.2017 в 20:04:17 # 571875
Цитата: Денис222 от 09.01.2017 19:59:57Интернациональное скрещивание. Так оно уже началось. Тут даже темка есть
В Шымкенте проживают либо самые богатые, либо самые терпеливые. Хотя насчет терпения, я в ахуе от всего Казахстана, терпения нам не занимать, даешь экспорт терпения в страны с низким терпением!
В Шымкенте проживают либо самые богатые, либо самые терпеливые. Хотя насчет терпения, я в ахуе от всего Казахстана, терпения нам не занимать, даешь экспорт терпения в страны с низким терпением!