Прыг-скок! Но не у всех получится

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danilov 09 Января 2017 в 23:03:08
Об инвалидах, людях почтенного возраста и матерях с детьми кто-нибудь подумал, когда обкладывал дорогу почти полуметровыми красивыми бордюрами на остановке «Кен баба»? Где, кстати, пандусы для колясочников? Остановку подняли над дорогой так, что спуститься к автобусу может только человек молодой и здоровый. Если б это был поезд, который вплотную подходит к железнодорожному перрону, тогда другое дело! Но другого дела нет! Метра полтора надо скакать до автобуса, если с ногой проблема. А у меня так и случилось - растянула мышцу.
Скачу к автобусу и ругаюсь от души, но мои замечательные слова слышат только ожидающие автобус: «Так их, так их! А то сами на джипах разъезжают, и нет им до нас никакого дела!»
Усевшись на сиденье автобуса, продолжаю внутри «кипеть» от возмущения: «Автобусы и бордюры - это такая мелочь, на которую не хотят обращать внимания. Если б это была проблема мирового масштаба... Но жизнь наша зачастую состоит из мелочей, тут уж крути не крути. И они порой так отравляют жизнь, как не отравляет мировая проблема». Поэтому жду реакции на мое брюзжание по поводу «мелочей» от акимата Шымкента.
Л. Ковалева
http://www.yujanka.kz/news/detail/7931
Комментарии, по рейтингу, по дате
Zhycie est 09.01.2017 в 23:37:15 # 571931
Викторовна 09.01.2017 в 23:59:37 # 571937
В Бишкеке и такого нет, так что зажрались уже все. Все не так, все не то...
Радуйтесь тому что есть...
Есть куда важнее проблемы... Войны, болезни... Голодовка, в Африке воды нет...
Цитата: Викторовна от 09.01.2017 23:59:37
Моя остановка.Только сегодня стояла и думала, хоть бы кто сфотографировал это издевательство и выложил на сайт ! Но самое интересное начнется весной, когда плитка будет танцевать под ногами. Куча денег коту под хвост.
Моя остановка.Только сегодня стояла и думала, хоть бы кто сфотографировал это издевательство и выложил на сайт ! Но самое интересное начнется весной, когда плитка будет танцевать под ногами. Куча денег коту под хвост.
Весны дожидаться не надо, эта плитка уже играет. Посмотрите на качество самой плитки, врятли она до весны дотянет. В районе тауке-хана - гоголя уже сыпется.