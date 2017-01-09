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Шымкент
Прыг-скок! Но не у всех получится
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danilov 09 Января 2017 в 23:03:08
Брюзжу с прошлого года, когда начали мостить дорогу по проспекту Тауке хана. На редакционный сайт даже выставила фотографию, чтобы руководство Шымкента обратило внимание, как дорожники обустраивают остановки автобусов, и приняло меры. А оно - ноль внимания, фунт презрения.



Об инвалидах, людях почтенного возраста и матерях с детьми кто-нибудь подумал, когда обкладывал дорогу почти полуметровыми красивыми бордюрами на остановке «Кен баба»? Где, кстати, пандусы для колясочников? Остановку подняли над дорогой так, что спуститься к автобусу может только человек молодой и здоровый. Если б это был поезд, который вплотную подходит к железнодорожному перрону, тогда другое дело! Но другого дела нет! Метра полтора надо скакать до автобуса, если с ногой проблема. А у меня так и случилось - растянула мышцу.

Скачу к автобусу и ругаюсь от души, но мои замечательные слова слышат только ожидающие автобус: «Так их, так их! А то сами на джипах разъезжают, и нет им до нас никакого дела!»

Усевшись на сиденье автобуса, продолжаю внутри «кипеть» от возмущения: «Автобусы и бордюры - это такая мелочь, на которую не хотят обращать внимания. Если б это была проблема мирового масштаба... Но жизнь наша зачастую состоит из мелочей, тут уж крути не крути. И они порой так отравляют жизнь, как не отравляет мировая проблема». Поэтому жду реакции на мое брюзжание по поводу «мелочей» от акимата Шымкента.

Л. Ковалева
http://www.yujanka.kz/news/detail/7931
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  Денис222 09.01.2017 в 23:11:38   # 571925
Да, тоже заметил эту хуй/ню. Ощущение такое, что правительство таким образом (и не только) хочет избавиться от пенсионеров, инвалидов и т.п., нет их, нет им выплат, денежки значит в казне...ну, а если в казне, то в скором времени у кого-то в кармане (условно говоря).
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  Zhycie est 09.01.2017 в 23:37:15   # 571931
А каково в 18-м по "починенному" мосту лазать всем тем, у кого проблемы? Вы как хотите, а подземка надежней. Упасть с высоты не боишься по скользкому мосту идя. Там ступеньки надёжные. И вообще, за что боролись? Люди через дорогу во всю перебегают, вы своим мостом, дорогая администрация, только угрозу жизни создаете. Пусть будет и мост и светофор, иначе людей как давили так и будут.
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  ravik 09.01.2017 в 23:46:17   # 571933
какие деньги выделили из бюджета такие и дороги..
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  Викторовна 09.01.2017 в 23:59:37   # 571937
Моя остановка.Только сегодня стояла и думала, хоть бы кто сфотографировал это издевательство и выложил на сайт ! Но самое интересное начнется весной, когда плитка будет танцевать под ногами. Куча денег коту под хвост.
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  astra 10.01.2017 в 00:06:35   # 571940
Зато елками все засадить хотят. У них номер один это озеленение. Везде об этом новый трындит
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  AWP 10.01.2017 в 00:30:43   # 571947
А мне все нравится!
В Бишкеке и такого нет, так что зажрались уже все. Все не так, все не то...
Радуйтесь тому что есть...
Есть куда важнее проблемы... Войны, болезни... Голодовка, в Африке воды нет...



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  DmD 10.01.2017 в 00:33:19   # 571948
Цитата: Викторовна от 09.01.2017 23:59:37
Моя остановка.Только сегодня стояла и думала, хоть бы кто сфотографировал это издевательство и выложил на сайт ! Но самое интересное начнется весной, когда плитка будет танцевать под ногами. Куча денег коту под хвост.

Весны дожидаться не надо, эта плитка уже играет. Посмотрите на качество самой плитки, врятли она до весны дотянет. В районе тауке-хана - гоголя уже сыпется.
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