В Шымкенте начался «Шторм»

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tod777 10 Января 2017 в 12:51:58
На центральных улицах города будет усилено патрулирование. От ДПС не скроются любители выезжать на встречную полосу движения, садиться за руль в нетрезвом виде, игнорировать сигналы светофора, разъезжать с тонированными стеклами и т.д. Кроме того, около школ, расположенных вдоль проезжей части на пешеходных переходах будут дежурить не только инспекторы дорожно-патрульной службы, но и школьные инспекторы.
В местной полиции Шымкента напоминают, что за скоростным движением в городе следят два переносных аппарата «КРИС-ПИ». Сотрудники полиции устанавливают их на центральных улицах и нарушения фиксируются днем и ночью. К слову, в этом случае водителя лихача никто останавливать не будет, зато по месту жительства придет извещение о штрафе.
http://otyrar.kz/2017/01/v-shymkente-nachalsya-shtorm/