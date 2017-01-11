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Шымкент
ЦОНы Шымкента переведены на 12-часовой график работы
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danilov 11 Января 2017 в 14:20:19
На график работы с 08:00 утра до 20:00 также переведены центры обслуживания населения Шымкента, с расположенными в нем отделами миграционной полиции.
Список ЦОНов, работающих с восьми утра:
1. Отдел №1 — ул. Мадели Кожа, 1-г;
2. Отдел №3 — ул. Джангельдина, 13-а;
3. Отдел №4 — мкр. Восток, 116/1 (мкр. «Куншигис»); 4. Отдел №5 — мкр. Нурсат, 24/1;
5. Отдел №6 — жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата, б/н.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 11.01.2017 в 14:47:21   # 572371
Из-за одного идиотского закона сколько людей страдает
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  Dee 11.01.2017 в 14:47:23   # 572372
а отдел №2 лысые что ли?
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  старик 11.01.2017 в 15:53:23   # 572394
От очередей это не избавит.
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  bozon house 11.01.2017 в 15:54:54   # 572397
Цитата: lado от 11.01.2017 14:47:21
Из-за одного идиотского закона сколько людей страдает
Прикинь, как всех накрыло!
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