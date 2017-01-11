ЦОНы Шымкента переведены на 12-часовой график работы

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danilov 11 Января 2017 в 14:20:19
Список ЦОНов, работающих с восьми утра:
1. Отдел №1 — ул. Мадели Кожа, 1-г;
2. Отдел №3 — ул. Джангельдина, 13-а;
3. Отдел №4 — мкр. Восток, 116/1 (мкр. «Куншигис»); 4. Отдел №5 — мкр. Нурсат, 24/1;
5. Отдел №6 — жилой массив Сайрам, ул. Ибрагим ата, б/н.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 11.01.2017 в 15:54:54 # 572397
Цитата: lado от 11.01.2017 14:47:21Прикинь, как всех накрыло!
Из-за одного идиотского закона сколько людей страдает
Из-за одного идиотского закона сколько людей страдает