Назначен руководитель управления здравоохранения Южного Казахстана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 11 Января 2017 в 17:16:06
Министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан на
должность руководителя управления здравоохранения Южно-Казахстанской области
назначен Мукан Кенесбекович Егизбаев .
Представляя нового руководителя управления, аким области Жансеит Туймебаев
пожелал успехов в предстоящей работе доктору медицинских наук Мукану Егизбаеву
и дал ряд конкретных поручений по развитию сферы здравоохранения.
«Самое главное, это своевременное и качественное оказание медицинской помощи и
услуг населению. А также, усилить и улучшить работы по снижению материнской и
младенческой смертности. Кроме того, необходимо выполнить качественно и в срок
государственную программу развития здравоохранения в регионе «Денсаулык» на
2016-2019 годы», — сказал аким.
Егизбаев Мукан Кенесбекович родился в 1962 году в Южно-Казахстанской области,
образование высшее, квалификация по специальности – врач педиатр, экономист,
организатор здравоохранения высшей категории, доктор медицинских наук.
Трудовую деятельность начал в 1987 году врачом-ординатором детской
инфекционной больницы города Шымкент.
С 1988 по 2008 годы заведующий отделением, главный врач детской инфекционной
больницы города Шымкент, главный врач областного дермато-венерологического
диспансера, главный врач областной детской больницы. С сентября 2008 года главный врач областной клинической больницы.
http://otyrar.kz/2017/01/naznachen-rukovoditel-upravleniya-zdravooxraneniya-yuzhnogo-kazaxstana/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 11.01.2017 17:27:29
Пиздец здравохранению
Пиздец здравохранению
Ему давно полный пиздец, как и всему другому в нашем стане.