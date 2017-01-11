«Крис-П» в Шымкенте: более 500 превышений скорости за час

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danilov 11 Января 2017 в 17:20:46
Небывалое количество штрафов выписали шымкентские полицейские водителям за лихачество. 501 любитель быстрой езды попался на превышении скорости. Причем такое количество нарушителей выявлено только за час. "Мы внедрили в работу новый радар "Крис П". С его помощью и зафиксировано такое количество нарушений на проспекте Кунаева. К слову, этот радар работает без участия сотрудников полиции. Но мы недалеко от него установили машину со спецсигналами, чтобы привлечь внимание водителей, но все равно скоростной режим нарушали многие", - рассказали в местной полиции Шымкента.
Теперь все нарушители получат по почте конверты со штрафами. Самое минимальное административное наказание за превышение скорости составляет 10 тысяч тенге. Даже если учитывать, что скорость превышали не сильно, водители в общей сложности выплатят почти 5 миллионов тенге. В местной полицейской службе предупреждают, что новые радары установлены в городе в рамках операции "Шторм".
До 15 января будет усилено патрулирование улиц. К слову, за один день на штрафстоянки отправлены 80 автомобилей.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkentskie-lihachi-chas-poluchili-shtrafyi-5-millionov-309824/
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xxxBratanxxx 11.01.2017 в 17:33:02 # 572437
Цитата: xxxBratanxxx от 11.01.2017 17:33:02
Ебаные мусара сколько людей обули и радостные не ЗНАЮТ ПИДАРАСЫ КАК ЕЩЕ ОБОДРАТЬ НАРОД!!!!! а разве это законно без надписи что ведется фиксация попробуй по кунаева 60 как будто пишком РЕБЯТА честно говорю не возможно жить в этой стране где сука все против тебя
Ебаные мусара сколько людей обули и радостные не ЗНАЮТ ПИДАРАСЫ КАК ЕЩЕ ОБОДРАТЬ НАРОД!!!!! а разве это законно без надписи что ведется фиксация попробуй по кунаева 60 как будто пишком РЕБЯТА честно говорю не возможно жить в этой стране где сука все против тебя
Тише едешь,никому не должен! 60 км/час, вполне адекватная скорость для города, на а хочешь быстрее изволь платить. А вообще, ПИДАРАСЫ это те которые по городу рассекают со скоростям за 100 с гаком, у таких водятлов вообще права надо забирать на хуй! Причем пожизнено!