«Крис-П» в Шымкенте: более 500 превышений скорости за час

Ебаные мусара сколько людей обули и радостные не ЗНАЮТ ПИДАРАСЫ КАК ЕЩЕ ОБОДРАТЬ НАРОД!!!!!а разве это законно без надписи что ведется фиксация попробуй по кунаева 60 как будто пишком РЕБЯТА честно говорю не возможно жить в этой стране где сука все против тебя