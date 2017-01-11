Грабитель ранил сотрудницу ломбарда в Шымкенте

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danilov 11 Января 2017 в 17:22:12
Сообщение о попытке ограбления поступило в 9.35. Полицейские установили, что мужчина в медицинской маске и солнцезащитных очках, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовал кассира выдать золотые изделия и деньги. Затем он выстрелил в женщину, ранив ее в область грудной клетки, и скрылся с места преступления.
Сотрудница ломбарда с огнестрельными ранениями доставлена в реанимационное отделение городской больницы скорой помощи. Врачи оценивают состояние потерпевшей как тяжелое.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по двум статьям - "Покушение на убийство, сопряженное с разбоем" и "Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия". Начато досудебное расследование.
https://tengrinews.kz/crime/grabitel-ranil-sotrudnitsu-lombarda-v-shyimkente-309849/
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sunroad777 11.01.2017 в 17:32:39 # 572436