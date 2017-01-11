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Шымкент
Грабитель ранил сотрудницу ломбарда в Шымкенте
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danilov 11 Января 2017 в 17:22:12
В Шымкенте грабитель напал на ломбард, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Южно-Казахстанской области.



Сообщение о попытке ограбления поступило в 9.35. Полицейские установили, что мужчина в медицинской маске и солнцезащитных очках, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовал кассира выдать золотые изделия и деньги. Затем он выстрелил в женщину, ранив ее в область грудной клетки, и скрылся с места преступления.

Сотрудница ломбарда с огнестрельными ранениями доставлена в реанимационное отделение городской больницы скорой помощи. Врачи оценивают состояние потерпевшей как тяжелое.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по двум статьям - "Покушение на убийство, сопряженное с разбоем" и "Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия". Начато досудебное расследование.

https://tengrinews.kz/crime/grabitel-ranil-sotrudnitsu-lombarda-v-shyimkente-309849/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sunroad777 11.01.2017 в 17:32:39   # 572436
Бля вот мудак в женщину стрелять забрал свое и вали не трогая никого мразь
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  GoodZone 11.01.2017 в 17:37:09   # 572439
Оружие изъяли, временную регистрацию ввели, амнистию проводим регулярно, коррупция и взяточничество процветают, медицину и образование похерили, жкх и цены на все повысили, девальвации регулярные, а вы все существуете и существуете - "что еще мы можем сделать для вас?"
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  старик 11.01.2017 в 18:01:45   # 572462
Зачем стрелять то, все отдала морда спрятана за маской?
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