Тротуарная опупея

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Января 2017 в 00:05:30
На тротуарах вдоль Тауке хана недоделки видны невооруженным глазом. Как рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента А. Баймурзаев, этот объект изначально был переходящим.
«Все, что не успели сделать в прошлом году, будем доделывать в этом, - рассказал А. Баймурзаев. - Как только погода позволит, ремонтные работы вновь начнутся вдоль проспекта Тауке хана. Полностью пешеходные дорожки будут благоустроены в первой половине нынешнего года».
Что касается качества выполненных работ, то, по словам Асылбека Кашкенбаевича, акт приемки еще не подписан. Как только подрядные организации - ТОО «Береке А «Корпорация» (ремонт тротуаров от пр. Момышулы до ул. Ташенова) и ТОО «Отау Строй» (от ул. Ташенова до ул. Аймаутова) - полностью закончат все работы, по новым тротуарам прогуляются члены приемной комиссии. Акт сдачи объекта в эксплуатацию будет подписан только в том случае, если качество работ окажется удовлетворительным.
«Если же мы увидим, что плитки положены некачественно, то такая работа оплачиваться подрядчику не будет, - говорит А. Баймурзаев. - На устранение недостатков будет дано несколько дней. Если подрядчик не уложится в срок, то ему придется заплатить штраф и все-таки переделать свою работу».
Хорошо бы, так и случилось. Те горожане, которые уже успели оценить работу строителей, отмечают, что плитки подогнаны неплотно, многие качаются, а из-под них на ноги в дождь и после него выплескивается грязная вода, некоторые уже полопались.
Гранитные бордюры были закуплены в Жамбылской области, в Кордайском районе. Тротуарная плитка изготовлена в Шымкенте.
Средний ремонт тротуаров на первом участке (от пр. Б. Момышулы до ул. Ташенова) обошелся городской казне в 387 млн. 976 тыс. тенге. На втором (от ул. Ташенова до ул. Аймаутова) - 218 млн. 527 тыс. тенге.
Как рассказала руководитель ТОО «Береке А «Корпорация» Р. Оспаналиева, строители не по своей воле затянули работы, из-за чего бригадам пришлось нагонять упущенное время, невзирая на погоду.
«В августе был выделен первый транш - чуть больше трехсот миллионов тенге, - рассказывает Рашкуль Жалеловна. - К работам приступили только в сентябре, да и то не сразу. Искали недорогие строительные материалы. Предлагаемая плитка из Астаны оказалась слишком дорогой: 4500 тенге за квадратный метр. Затем нам предлагали плитку по 3500 тенге. В конце концов, было решено использовать местную, которая обошлась в 2500 тенге за квадратный метр. У нас есть собственная лаборатория, где выпускаемая нашим предприятием плитка проверяется на плотность и многие другие показатели. На все эти подготовительные моменты было потрачено драгоценное время».
На вопрос, почему тротуары нужно непременно отделывать плиткой, а не старым добрым асфальтом, тем более что это обошлось бы городу дешевле, ответ оказался незамысловатым - красота всему виной. Улицы первой категории, по задумке заказчика, должны иметь более эстетически привлекательный вид, нежели остальные. Ведь именно по проспекту Тауке хана проезжают все гости города.
Когда приступили к работам, было решено не только уложить солидную мраморную плитку, но и обрешетку вокруг деревьев. Р. Оспаналиева даже пошутила, что захоти заказчик сделать все из чистого золота - сделали бы! Главное - чтобы платили. В ноябре прошлого года было выделено дополнительно 70 млн. тенге на обрешетку деревьев. Работали весь декабрь, чтобы успеть сделать основной объем и освоить деньги.
СПРАВКА «ЮК»
Ремонт и благоустройство других тротуаров в городе в этом году пока под вопросом. Как объяснили коммунальщики, приводить их в порядок нужно, но бюджет пока не утвержден.
«С прошлого года у нас остались переходящие порядка 20 миллионов тенге, но не хватает еще 30-ти, чтобы полностью закончить работы», - добавила Р. Оспаналиева.
Что касается недоделок, то, по словам руководителя ТОО «Береке А «Корпорация», волноваться не стоит: «Гарантия сделанной нами работы - три года. Весной, когда погода установится, мы посмотрим на все огрехи и обязательно устраним, где это будет необходимо. Ведь мы отвечаем за свою работу. В течение трех лет все качающиеся, полопавшиеся и сломанные плитки будут заменены и переложены. Более того, мы несем ответственность и за дорожное покрытие проспекта Тауке хана. Там сейчас уложен дорогой и качественный щебеночно-мастичный асфальт, гарантия которого - примерно 15 лет».
Второй участок от ул. Ташенова до ул. Аймаутова ремонтировало ТОО «Отау Строй». Как рассказал начальник отдела ПТО этой организации Ф. Абдукаримов, у них этот объект тоже переходящий. Ремонт будет закончен к апрелю. «Работы были начаты с момента подписания договора, то есть в конце сентября - начале октября, - рассказал Фурхат Аминович. - Технологии нарушены не были, так как в работе мы использовали бетон с антиморозной добавкой. Кроме того, при укладке плитки не используются так называемые мокрые технологии. Гарантийное обслуживание по договору - три года: в течение этого времени мы будем устранять все дефекты, если таковые обнаружатся. Работы по благоустройству тротуаров ведутся и сейчас, укладываем решетки вокруг деревьев и железобетонные плиты над арыками».
«ЮК» будет отслеживать эту тему и дальше.
Фото А. Мамедовой
http://www.yujanka.kz/news/detail/7949
Комментарии, по рейтингу, по дате