Водитель автобуса в Шымкенте лишен прав за езду на красный свет

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danilov 12 Января 2017 в 11:27:03
Водитель 1990 года рождения за грубейшее нарушение правил дорожного движения выплатит штраф и лишится прав. Такую погоню за пассажирами в полиции не оценили. "Водитель пассажирского автобуса, который направлялся по маршруту № 42, будет наказан. За проезд на красный сигнал светофора ему выписан административный штраф в размере 10 МРП. За движение по встречной полосе мужчина будет лишен прав на год", - прокомментировал видео, попавшее в интернет, начальник местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан.
Напомним, в Интернет попало видео с регистратора, на котором видно, как автобус на приличной скорости игнорирует и двойную сплошную, и красный сигнал светофора.
https://tengrinews.kz/events/proehavshiy-krasnyiy-svet-voditel-avtobusa-lishen-prav-309857/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 12.01.2017 в 11:31:38 # 572679
но зная наш движняк в Шымкенте , не удивлюсь что он без доков окажется снова в водительском кресле ,
нужно строго наказывать ещё и ответственных за маршрут ( публично и материально на большие бабки), чтоб таких идиотов за руль вообще не допускали , всё таки " не дрова возит , а людей"
alpha_portal 12.01.2017 в 12:16:12 # 572702
Хотя что тут говорить.. Есть такие которые по поддельным водительским пассажиров возят. Недавно случай был уже. Беспредел одним словом во всех сферах...