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Шымкент
Водитель автобуса в Шымкенте лишен прав за езду на красный свет
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danilov 12 Января 2017 в 11:27:03
Об этом сообщает корреспондент Tenginews.kz со ссылкой на местную полицейскую службу Шымкента.



Водитель 1990 года рождения за грубейшее нарушение правил дорожного движения выплатит штраф и лишится прав. Такую погоню за пассажирами в полиции не оценили. "Водитель пассажирского автобуса, который направлялся по маршруту № 42, будет наказан. За проезд на красный сигнал светофора ему выписан административный штраф в размере 10 МРП. За движение по встречной полосе мужчина будет лишен прав на год", - прокомментировал видео, попавшее в интернет, начальник местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан.

Напомним, в Интернет попало видео с регистратора, на котором видно, как автобус на приличной скорости игнорирует и двойную сплошную, и красный сигнал светофора.

https://tengrinews.kz/events/proehavshiy-krasnyiy-svet-voditel-avtobusa-lishen-prav-309857/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 12.01.2017 в 11:28:24   # 572677
Летчик хренов
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  едридмадрид 12.01.2017 в 11:31:38   # 572679
то что изъяли права - это есть хорошо ,

но зная наш движняк в Шымкенте , не удивлюсь что он без доков окажется снова в водительском кресле ,

нужно строго наказывать ещё и ответственных за маршрут ( публично и материально на большие бабки), чтоб таких идиотов за руль вообще не допускали , всё таки " не дрова возит , а людей"
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  Пришелец 12.01.2017 в 11:48:16   # 572691
Ну щас прибавится пешей гвардии
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  DuMoH 12.01.2017 в 11:54:57   # 572695
Ура, товарищи!!!
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  alpha_portal 12.01.2017 в 12:16:12   # 572702
Автобус занимается пассажироперевозкой! Его категории надо лишать без права восстановления! 90 год!!! Сосунок уже пассажиров возит и позволяет себе такие вольности на дороге! Это вообще уму не постижимо!
Хотя что тут говорить.. Есть такие которые по поддельным водительским пассажиров возят. Недавно случай был уже. Беспредел одним словом во всех сферах...
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