Завод в Южном Казахстане будет выпускать 5000 комплектов мебели в год

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Гость 12 Января 2017 в 13:17:57
В торжественной церемонии открытии завода «Мега СМАРТ» принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансейт Туймебаев и ознакомился с работой предприятия. Глава региона отметил, что со стороны государства, во всех индустриальных зонах области созданы благоприятные условия для диверсификации экономики и развитию предпринимательства.
«В индустриальной зоне Тассай на площади 89 гектаров реализуются 24 инвестиционных проекта. Один их таких проектов - завод ТОО «Мега СМАРТ» по производству глянцевых плит МДФ и мебели. В рамках данного проета, в область было привлечено 545 млн. тенге инвестиций, постоянной работой обеспечено 69 человек», - сказал Ж.Туймебаев.
Стоит отметить, что в производстве 3D глянцевых плит применяется южнокорейская технология. Здесь планируется производить 72 тысячи МДФ панелей и 5000 комплектов мебели в год. Кроме того, завод сможет выпускать необходимую офисную и школьную мебель. В целом, выпускаемая продукция пользуется хорошим спросом на рынке, компания заключила договора на поставку глянцевых плит в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.
Также прорабатывается вопрос об экспорте в Россию. На сегодняшний день открыты представительства в Алматы, Кызылорде, Костанае и Павлодаре. В ближайшее время планируется открытие представительств в остальных регионах страны.
http://www.ratel.kz/kaz/zavod_v_juzhnom_kazahstane_budet_vy puskat_5000_komplektov_mebeli_v_god
Комментарии, по рейтингу, по дате
Шо ? , опять завод ? , ну вы блин даете . .
bozon house 12.01.2017 в 14:19:46 # 572769
в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан! И даже Россия!
На экспорт работать будем!!!
bozon house 12.01.2017 в 14:29:51 # 572779
Цитата: Alexy от 12.01.2017 14:26:16Оно конечно смешно, но для чего заведомо бесперспективные производства создавать, вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие уже традиционно закрепившихся на рынке и имеющих действительную прибыль?
То РК, а это же Quote:
На экспорт работать будем!!!
То РК, а это же Quote:
в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан!
На экспорт работать будем!!!
bozon house 12.01.2017 в 14:31:04 # 572781
Цитата: Пришелец от 12.01.2017 14:29:08Держитесь мусорки! Старой мебели - новую жизнь и новые цены!
У нас появились леса Где? Материал для плит? Переработка отходов туалетной бумаги не?
У нас появились леса Где? Материал для плит? Переработка отходов туалетной бумаги не?
bozon house 12.01.2017 в 14:44:49 # 572790
Цитата: Пришелец от 12.01.2017 14:41:14У меня софа захромала, материалы - бабушкино ДСП 1970 года
У меня компьютерный стол рассыпается на глазах материалы туалетная бумага прессованая
У меня компьютерный стол рассыпается на глазах материалы туалетная бумага прессованая
bozon house 12.01.2017 в 14:59:35 # 572807
Цитата: Кирсан от 12.01.2017 14:58:06Ошибаетесь - потребители.
Эксперты в производстве мебели подтянулись на титус
Эксперты в производстве мебели подтянулись на титус
bozon house 12.01.2017 в 15:35:12 # 572834
Цитата: jakoni от 12.01.2017 15:30:22Да наверное ничего личного никто не имеет, просто преподношение и опыт - сын ошибок трудных...
Да что вы напали, знаю я директора этой фирмы, нормальный адекватный, у него свое производство мебели премиум класса, он под свои потребности запускал производство. Рабочие места создал ! Побольше бы таких, а то могут только откаты в карман класть.
Да что вы напали, знаю я директора этой фирмы, нормальный адекватный, у него свое производство мебели премиум класса, он под свои потребности запускал производство. Рабочие места создал ! Побольше бы таких, а то могут только откаты в карман класть.
Хитрая жопа 12.01.2017 в 15:37:44 # 572837
Кроме того, завод сможет выпускать необходимую офисную и школьную мебель.
#тендернаш
ИНКВИЗИТОР 12.01.2017 в 15:39:27 # 572839
bozon house 12.01.2017 в 15:39:37 # 572840
Цитата: Хитрая жопа от 12.01.2017 15:37:44Укажите вашу школу пжлст.
Quote:
#тендернаш
Quote:
Кроме того, завод сможет выпускать необходимую офисную и школьную мебель.
#тендернаш