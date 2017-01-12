Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Завод в Южном Казахстане будет выпускать 5000 комплектов мебели в год
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 12 Января 2017 в 13:17:57
В Шымкенте, в индустриальной зоне «Тассай», запущен завод, являющийся одним из уникальных проектов в Казахстане, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу акима Южно-Казахстанской области.

В торжественной церемонии открытии завода «Мега СМАРТ» принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансейт Туймебаев и ознакомился с работой предприятия. Глава региона отметил, что со стороны государства, во всех индустриальных зонах области созданы благоприятные условия для диверсификации экономики и развитию предпринимательства.

«В индустриальной зоне Тассай на площади 89 гектаров реализуются 24 инвестиционных проекта. Один их таких проектов - завод ТОО «Мега СМАРТ» по производству глянцевых плит МДФ и мебели. В рамках данного проета, в область было привлечено 545 млн. тенге инвестиций, постоянной работой обеспечено 69 человек», - сказал Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, что в производстве 3D глянцевых плит применяется южнокорейская технология. Здесь планируется производить 72 тысячи МДФ панелей и 5000 комплектов мебели в год. Кроме того, завод сможет выпускать необходимую офисную и школьную мебель. В целом, выпускаемая продукция пользуется хорошим спросом на рынке, компания заключила договора на поставку глянцевых плит в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.

Также прорабатывается вопрос об экспорте в Россию. На сегодняшний день открыты представительства в Алматы, Кызылорде, Костанае и Павлодаре. В ближайшее время планируется открытие представительств в остальных регионах страны.

http://www.ratel.kz/kaz/zavod_v_juzhnom_kazahstane_budet_vy puskat_5000_komplektov_mebeli_v_god
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 12.01.2017 в 14:03:08   # 572763

Шо ? , опять завод ? , ну вы блин даете . .
поощрить (4) | покарать
  bozon house 12.01.2017 в 14:19:46   # 572769
Да в любом городе РК на заказ тебе за твои гроши любую мебель изготовят.
поощрить (5) | покарать
  Alexy 12.01.2017 в 14:26:16   # 572776
То РК, а это же Quote:
в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан! И даже Россия!

На экспорт работать будем!!!
поощрить (1) | покарать
  Manitu 12.01.2017 в 14:27:44   # 572777
А нафига такие объёмы? Этот рынок уже давно занят и предложение здесь и так сильно превышает спрос.
поощрить (2) | покарать
  Пришелец 12.01.2017 в 14:29:08   # 572778
У нас появились леса Где? Материал для плит? Переработка отходов туалетной бумаги не?
поощрить (4) | покарать
  bozon house 12.01.2017 в 14:29:51   # 572779
Цитата: Alexy от 12.01.2017 14:26:16
То РК, а это же Quote:
в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан!

На экспорт работать будем!!!
Оно конечно смешно, но для чего заведомо бесперспективные производства создавать, вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие уже традиционно закрепившихся на рынке и имеющих действительную прибыль?
поощрить (2) | покарать
  bozon house 12.01.2017 в 14:31:04   # 572781
Цитата: Пришелец от 12.01.2017 14:29:08
У нас появились леса Где? Материал для плит? Переработка отходов туалетной бумаги не?
Держитесь мусорки! Старой мебели - новую жизнь и новые цены!
поощрить (1) | покарать
  Пришелец 12.01.2017 в 14:41:14   # 572789
У меня компьютерный стол рассыпается на глазах материалы туалетная бумага прессованая
поощрить | покарать
  bozon house 12.01.2017 в 14:44:49   # 572790
Цитата: Пришелец от 12.01.2017 14:41:14
У меня компьютерный стол рассыпается на глазах материалы туалетная бумага прессованая
У меня софа захромала, материалы - бабушкино ДСП 1970 года
поощрить | покарать
  Пришелец 12.01.2017 в 14:45:42   # 572792
Южнокорейское дерево 3Д??? Не люблю троллить лучше увидеть и оценить чем не видеть может хорошая запашистая туалетная 3д бумага
поощрить | покарать
  Денис222 12.01.2017 в 14:49:55   # 572797
И главное снова УНИКАЛЬНЫЙ проект, все у нас уникальное, а на выходе хйуня выходит, но униКАЛьная. Рабочие места открывайте в реале, а не на бумаге...
поощрить (3) | покарать
  Кирсан 12.01.2017 в 14:58:06   # 572806
Эксперты в производстве мебели подтянулись на титус
поощрить | покарать
  bozon house 12.01.2017 в 14:59:35   # 572807
Цитата: Кирсан от 12.01.2017 14:58:06
Эксперты в производстве мебели подтянулись на титус
Ошибаетесь - потребители.
поощрить (1) | покарать
  jakoni 12.01.2017 в 15:30:22   # 572831
Да что вы напали, знаю я директора этой фирмы, нормальный адекватный, у него свое производство мебели премиум класса, он под свои потребности запускал производство. Рабочие места создал ! Побольше бы таких, а то могут только откаты в карман класть.
поощрить (1) | покарать
  bozon house 12.01.2017 в 15:35:12   # 572834
Цитата: jakoni от 12.01.2017 15:30:22
Да что вы напали, знаю я директора этой фирмы, нормальный адекватный, у него свое производство мебели премиум класса, он под свои потребности запускал производство. Рабочие места создал ! Побольше бы таких, а то могут только откаты в карман класть.
Да наверное ничего личного никто не имеет, просто преподношение и опыт - сын ошибок трудных...
поощрить (1) | покарать
  Хитрая жопа 12.01.2017 в 15:37:44   # 572837
Quote:
Кроме того, завод сможет выпускать необходимую офисную и школьную мебель.

#тендернаш
поощрить (1) | покарать
  ИНКВИЗИТОР 12.01.2017 в 15:39:27   # 572839
Цирк
поощрить | покарать
  bozon house 12.01.2017 в 15:39:37   # 572840
Цитата: Хитрая жопа от 12.01.2017 15:37:44
Quote:
Кроме того, завод сможет выпускать необходимую офисную и школьную мебель.

#тендернаш
Укажите вашу школу пжлст.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь