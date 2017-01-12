Не более 5 тысяч земельных участков будут розданы в 2017 году

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danilov 12 Января 2017 в 17:07:37
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С этого года в стране стартовала программа «Нурлы Жер». В рамках этой программы гражданам Казахстана выдадут 664 000 земельных участка по 10 соток под индивидуальное жилищное строительство. Местные власти рассказали где расположены долгожданные участи, а главное на сколько продвинется очередность в этом году.
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В очереди на бесплатные участки для строительства жилья тысячи человек. Бексултан Панзабеков один из них. Вместе с женой и двумя детьми он не первый год ютится на съемной квартире, поэтому узнав о государственной поддержке, одним из первых подал заявление. Сегодня он пришел в ЦОН узнать, как долго ему ожидать своей очереди.
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«Я пришел сюда узнать как продвигается очередь. Пока землю не выдают и когда начнут ее выдавать — еще не сказали. В очереди я 6230 по счёту и, возможно, уже в следующем году мне выдадут участок. Как получу, планирую начать строительство дома»,- поделился житель Шымкента Бексултан Панзабеков.
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Согласно плану в этом году будут распределены 4850 земельных участков в микрорайонах Таскен, Северный Саяжай, Курсай- 2 и Бозарык-2. Специалисты городского отдела земельных отношений сообщают, что любой гражданин страны может подать заявление на получение 10 соток земли.
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«Для получения земельного участка необходимо написать заявление в акимат, к заявлению прикладывается удостоверение личности. Наша канцелярия, фронт-офис находится на пересечении улиц Рыскулова и Байтурсынова. В течение месяца вы будете поставлены на учёт и официально будете уведомлены»,- сообщил зам. начальник отдела земельных отношений г. Шымкент Бахыт Омарханов.
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По закону на участках под строительство домов вся инфраструктура, такая как вода и электричество должны быть подведены. По официальным данным, в нашей стране с 2003 года более 400 тысяч человек получили землю бесплатно.
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tvk-uko.kz
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