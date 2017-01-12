Турецкие предприниматели построят в ЮКО гостиницы, санатории и тепличные комплексы

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danilov 12 Января 2017 в 17:17:16
В ходе встречи, глава региона и турецкие предприниматели обсудили проекты и планы развития области. Кроме того, Жансеит Кансеитович отметил достижения и инвестиционные возможности региона.
«В Южно-Казахстанской области мы намерены работать совместно и вложить средства в такие сферы, как: сельское хозяйство, туризм, коммунальное хозяйство, предпринимательство, здравоохранение и в строительство автомобильных дорог. Наши дочерние компании работают в нескольких направлениях и хотят участвовать в процветании вашего региона», — сказал З. Касанов.
Руководитель компаний «Тур-Хан» и «KA Global Construction» Окан Ешильгез сообщил о намерении построить гостиницы в г. Туркестан и Сарыагашском районе и лечебно-оздоровительный комплекс в Сарыагаше. Планируется строительство завода по производству органического удобрения для сельскохозяйственной отрасли, тепличного комплекса, а также объектов придорожного сервиса вдоль участка международного автокоридора «Западная Европа – Западный Китай». Сегодня компания реализует ряд успешных проектов в городах Астана и Алматы. Окан Ешильгез предложил проекты по обнаружению и профилактике утечки воды и по строительству современных остановок общественного транспорта.
Генеральный директор ТОО «Казсисофт» Батырбек Абдильдин представил акиму области ряд проектов в сфере здравоохранения. Один из таких проектов предусматривает внедрение приложения в лечебно-профилактических учреждениях, которое позволяет отслеживать врачу состояние пациента в дистанционном режиме, по примеру городских клиник Астаны.
В свою очередь, Жансеит Туймебаев выслушав и оценив предложения турецких предпринимателей, сообщил, что для реализации этих проектов будут выделены земельные участки и оказана поддержка со стороны акимата.
«Все эти проекты необходимы. Теперь осталось приступить к их реализации. Акиматом будут рассмотрены вопросы о распределении земельных участков, подведения инфраструктуры и такие условия, как освобождение от налогов. Например, по развитию тепличного комплекса, пока можно взять в аренду 100 гектаров земли. И если, работы будут вестись на должном уровне, мы сможем рассмотреть в сторону увеличения», — сказал Ж. Туймебаев.
Стоит отметить, что инвесторы проявили интерес к данному предложению и выразили желание инвестировать в развитие региона.
Пресс-служба акима ЮКО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 12.01.2017 в 17:19:19 # 572884
ЗЫ. А может построить огроменный заводище по производству строительных 3Д-принтеров и обеспечить всех граждан независимым жильем?