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Строительство надземного перехода по Темирлановскому шоссе затягивается
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danilov 12 Января 2017 в 17:21:54
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КоТэ_НаРкОтЭ
12.01.2017 в 17:36:32
# 572893
диктор, просто огонь
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DuMoH
12.01.2017 в 17:58:36
# 572908
В Алмате сотни надземных переходов, с лифтами для людей с ограниченными возможностями, у нас один не могут построить уже второй год. Клоунада...
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lado
12.01.2017 в 19:49:53
# 572921
Видео не смотрел. Деньги украли по ходу?
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TATARIN7
12.01.2017 в 20:15:17
# 572927
Когда идет долгострой значит пилят бюджет, или еще кого забыли взять в долю
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