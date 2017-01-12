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Шымкент
Строительство надземного перехода по Темирлановскому шоссе затягивается
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danilov 12 Января 2017 в 17:21:54
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  КоТэ_НаРкОтЭ 12.01.2017 в 17:36:32   # 572893
диктор, просто огонь
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  DuMoH 12.01.2017 в 17:58:36   # 572908
В Алмате сотни надземных переходов, с лифтами для людей с ограниченными возможностями, у нас один не могут построить уже второй год. Клоунада...
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  lado 12.01.2017 в 19:49:53   # 572921
Видео не смотрел. Деньги украли по ходу?
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  TATARIN7 12.01.2017 в 20:15:17   # 572927
Когда идет долгострой значит пилят бюджет, или еще кого забыли взять в долю
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