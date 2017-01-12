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Шымкент
Виола Балан пришла в себя в немецкой клинике
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danilov 12 Января 2017 в 17:24:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Likalika 12.01.2017 в 17:34:49   # 572892
Держись девочка - мы просим Всевышнего чтоб помог тебе!!!!!!!!!!
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  Versus 12.01.2017 в 17:49:40   # 572899
Выздоравливай маленькая
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  Денис222 12.01.2017 в 17:59:38   # 572909
Скорейшего выздоровления маленькая наша!
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  строитель 12.01.2017 в 19:57:26   # 572922
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  TATARIN7 12.01.2017 в 20:08:35   # 572925
Давай маленькая выкарабкивайся, хотим тебя здоровой и счастливой видеть
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