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Шымкент
Виола Балан пришла в себя в немецкой клинике
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danilov 12 Января 2017 в 17:24:19
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Likalika
12.01.2017 в 17:34:49
# 572892
Держись девочка - мы просим Всевышнего чтоб помог тебе!!!!!!!!!!
поощрить (7)
|
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Versus
12.01.2017 в 17:49:40
# 572899
Выздоравливай маленькая
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|
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Денис222
12.01.2017 в 17:59:38
# 572909
Скорейшего выздоровления маленькая наша!
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|
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строитель
12.01.2017 в 19:57:26
# 572922
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|
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TATARIN7
12.01.2017 в 20:08:35
# 572925
Давай маленькая выкарабкивайся, хотим тебя здоровой и счастливой видеть
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