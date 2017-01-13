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Шымкент
В Шымкенте судят сексуального вымогателя
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danilov 13 Января 2017 в 00:21:32
В специализированном межрайонном уголовном суде Южно-Казахстанской области начался процесс по делу о сексуальном вымогательстве. По материалам дела, подсудимый молодой человек познакомился через интернет с девушкой, с которой впоследствии начал встречаться.

Спустя некоторое время герой-любовник начал вымогать у девушки 10 млн. тенге, угрожая в противном случае опубликовать в соцсетях интимные фотографии девушки. Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка задержали вымогателя при передачи части денег. Процесс проходит в закрытом режиме.

Подобный случай произошел в Шымкенте в 2015 году. В Управление по борьбе с организованной преступностью ДВД Южно-Казахстанской области с заявлением обратилась 28-летняя жительница Шымкента. Она рассказала о том, что некий знакомый вымогает у нее деньги. Потерпевшая сообщила полицейским, что познакомилась с молодым человеком через социальную сеть.

По информации ведомства, при встрече новый знакомый, воспользовавшись моментом, сделал несколько ее фотографий, которые впоследствии смонтировал их. Затем шантажируя потерпевшую, угрожая показать фотографии ее мужу и выложить их в интернет, заставил выплатить ему полтора миллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО, во время передачи денег «шантажисту», задержали подозреваемого, 1990 года рождения, жителя Шымкента.

Полицейские обращаются к жителям области с просьбой быть бдительными. В целях собственной безопасности с осторожностью заводить знакомства через социальные сети.

Источник: otyrar.kz
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  M54 13.01.2017 в 00:35:35   # 572966
Quote:
при встрече новый знакомый, воспользовавшись моментом, сделал несколько ее фотографий, которые впоследствии смонтировал их

чет сомнительно, может настоящее?!

Quote:
Затем шантажируя потерпевшую, угрожая показать фотографии ее мужу

Показал бы мужу он сам бы заплатил.

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