Стадион «Металлург» выкуплен за 156 млн. тенге

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danilov 13 Января 2017 в 14:34:05
Об этом сообщил заместитель начальника отдела спорта и физической культуры города Намазбай Абдикул. В 2015 году один из банков выставил знаменитый стадион Шымкента на продажу. На его выкуп из городского бюджета было выделено 156 миллионов 700 тысяч тенге. Теперь стадион, принадлежавший некогда свинцовому заводу, будет реконструирован за счет бюджета Шымкента. А вот сумма необходимая для строительства двух спортивных комплексов с залами для игровых видов спорта и единоборств, гостиницы, а также реконструкции самого стадиона и беговых дорожек для легкоатлетов пока остается неизвестной.
«Долгое время мы не могли выкупить стадион. В прошлом году официально оформили все документы, и теперь он находится на балансе городского отдела спорта и физической культуры. Мы планируем начать ремонт «Металлурга» уже в этом году. В скором будущем на стадионе появятся спортзалы для занятий футболом, легкой атлетикой, футзалом, волейболом, баскетболом, гандболом и другими видами единоборств. После ремонта стадион перейдет в ведение городской школы высшего спортивного мастерства»,- сообщил в интервью заместитель начальника отдела спорта и физической культуры Намазбай Абдикул.
http://tvk-uko.kz/2017/01/12/stadion-metallurg-vy-kuplen-za-156-mln-tenge/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 13.01.2017 в 14:41:53 # 573137
похоже что очередное отмывание бюджетных средств ( тем более что сумма на реконструкцию - это тайна ))
реально нужно всё сносить и на этом месте строить НОВЫЙ ,хороший и качественный европейский стадион ,
площадь- позволяет это сделать ,
но не как не реконструировать старьё ( обычно реконструирование намного дороже обходится , чем строительства нового) , строить НОВОЕ нужно
едридмадрид 13.01.2017 в 14:45:52 # 573139
а более позднее поколение наверное помнит - концерты на этом стадионе в конце 80-х начале 90 , ласковый май , фристайл , Муромов и другие
едридмадрид 13.01.2017 в 15:03:58 # 573152
Цитата: GoodZone от 13.01.2017 14:53:38
А для просых смертных все это станет бесплатным? ну футбол, воллейбол... а то ведь в городе не осталось почти никаких бесплатных спортсекций, залов, стадионов...
А для просых смертных все это станет бесплатным? ну футбол, воллейбол... а то ведь в городе не осталось почти никаких бесплатных спортсекций, залов, стадионов...
не вводи людей в заблуждение ,
много секций для детей у нас бесплатные ,
та же легкая атлетика на центральном стадионе ,
у меня племяша ходит БЕСПЛАТНО в группу по плаванью ,
у моего младшего висит объява в школе - что набирают на футбол детей 12-13 лет в секцию -БЕСПЛАТНО
так что много чего есть бесплатное , просто дети ленивые нечего не хотят делать , атем более спортом заниматься