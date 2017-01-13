Житель Шымкента ради страховки «угнал» свою машину

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danilov 13 Января 2017 в 14:39:04
Полицейские г. Шымкент раскрыли инсценировку угона автомашины и задержали ее владельца, который обманным путем попытался получить страховку за нее, а после продать машину местному жителю. Инцидент произошел еще в октябре прошлого года, в Каратауский ОП УВД г. Шымкент с заявлением обратился местный житель, 1988 г.р., о том, что неизвестные лица угнали его автомашину марки «Тойота Корола». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Каратауского ОП обнаружили угнанную автомашину на одной из улиц города Шымкент.
«Однако в ходе предварительного следствия полицейские установили, что 29-летний потерпевший инсценировал угон собственной автомашины для того, чтобы получить за нее страховку в одном из банков города. Кроме того, после получения страховки на сумму 800 тысяч тенге, мужчина попытался продать данную автомашину 33-летнему жителю г. Шымкент, у которого он взял задаток в сумме 500 тысяч тенге, однако обещания не выполнил»,- сообщили в ДВД ЮКО.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Каратауского ОП по двум статьям УР РК: 190 «Мошенничество» и 419 «Заведомо ложный донос». Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.
http://tvk-uko.kz/2017/01/13/zhitel-shy-mkenta-radi-strahovki-ugnal-svoyu-mashinu/
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едридмадрид 13.01.2017 в 15:17:59 # 573161
Цитата: Риана от 13.01.2017 14:51:34
Дебил!!! Помоему сам себе в убыток схему придумал!
Дебил!!! Помоему сам себе в убыток схему придумал!
схема стара - как "римская империя ",
ты у наших перегонщиков спроси в Шымкенте , кто машины с Германии ( Европы сам гнал ) , сколько предложений было на машины , которые якобы сам хозяин продавал а со страховых компаний бабло рубил ,
давал 3-4 дня чтоб машина вышла за территорию Германии , а потом заявлял про угон ,
и машина автоматом числилась по базе Интерпола как в угоне ,
наши дельцы быстро её загоняли на территорию Таж Союза , таможили ,
а вот потом при постановке на учет в Дор.Пол.
вылазила что она в УГОНЕ ,
а хозяин аферист имел и с страховки и с перекупов