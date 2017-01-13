Акимы отчитаются перед населением

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danilov 13 Января 2017 в 16:25:24
График проведения отчетных встреч с населением акима Абайского района по итогам 2016 года:
1. Общая средняя школа №52 микрорайон «Катынкопр», ул. Аль-Фараби, 102. 16.01.2017 года с 11:00.
2. Общая средняя школа №48, микрорайон «Казгурт», ул. К. Маркса, 54а. 18.01.2017 года с 11:00.
3. Общая средняя школа №81 им. Т. Тажибаева, жилой массив «Жанаталап», ул. Айдаркула, б/н. 19.01.2017 года с 11:00.
Места расположения урн для вопросов и предложений к отчетным встречам с населением акима Абайского района:
1. Аппарат акима Абайского района — ул.Шамши Калдаякова, 38а.
2. Административное здание — микрорайон «Катынкопр», ул. Аль-Фараби, б/н.
3. Административное здание — микрорайон «Турлан», ул. Г. Голицына, 16.
4. Административное здание — микрорайон «Казгурт», ул. К. Жандарбекова, 179.
5. Административное здание — жилой массив «Жанаталап», ул. Кырыкбай ата, б/н.
6. Административное здание — жилой массив «Акжар», ул. Шымкентская, б/н.
7. Филиал №7 Центра обслуживания населения — микрорайон «Кызылжар», ул.Токбайге, б/н.
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График проведения отчетных встреч с населением акима Аль-Фарабийского района по итогам 2016 года:
1. Школа-лицей №77 имени А. Аскарова, мкр. «Самал-2», ул. К. Казиева, б/н. 17.01.2017 года с 11:00.
2. Школа-лицей №7 им. К. Спатаева, пр. Республики, 3. 19.01.2017 года с 11:00.
3. Аппарат акима Аль-Фарабийского района, ул. Ж. Тыныбаева, 49. 23.01.2017 года с 11:00.
Места расположения урн для вопросов и предложений к отчетным встречам с населением акима Аль-Фарабийского района:
1. Аппарат акима Аль-Фарабийского района — улица Ж. Тыныбаева, 49.
2. Школа-лицей №7 им. К. Спатаева — проспект Республики, 3.
3. СШ №14 им. Айбека — улица Диваева, 46.
4. СШ №62 им. Н. Торекулова — мкр. «Туркестан», б/н.
5. СШ №84 им. К. Циолковского — 195 км, улица К. Турсынбаева, б/н.
6. СШ №121, жилой массив «Текесу» — ул. Текесу, 57.
7. СШ №76 им. Р. Мырзашева — мкр. «Сауле», ул. Абая, б/н.
8 СШ №6 им. Баласагуна — улица В. Сурикова, б/н.
9 Школа-гимназия №47 им. Т. Тажибаева — улица А. Байтурсынова, б/н.
График проведения отчетных встреч с населением акима Енбекшинского района по итогам 2016 года:
1. СШ №105, жилой массив «Бадам-1», ул. Н. Ирисбекова, 40. 16.01.2017 года с 11:00.
2. Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева, ул. Мадели кожа, 137. 18.01.2017 года с 11:00.
3. Школа-гимназия №24 им. С. Ерубаева, 15-й мкр., ул. Ж. Шаяхметова, 2а. 20.01.2017 года с 11:00.
Места расположения урн для вопросов и предложений к отчетным встречам с населением акима Енбекшинского района:
1. Аппарат акима Енбекшинского района — улица Толстого, 119 (2-й этаж).
2. Школа-гимназия №24 им. С. Ерубаева — 15 мкр., ул. Ж. Шаяхметова, 2а.
3. Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева — улица Мадели кожа, 137.
4. СШ №27 — мкр. «Онтустик» (бывший поселок Чапаевка), 142.
5. Одел по работе с населением по округу «Жулдыз» аппарата акима Енбекшинского района — улица Капал батыра, 84а.
6. Одел по работе с населением по округу Каратобе аппарата акима Енбекшинского района — улица Ш. Шахайдарова, 2.
7. Одел по работе с населением по округу «Казгурт» аппарата акима Енбекшинского района — улица Ж. Арзымбетова, 30.
График проведения отчетных встреч с населением акима Каратауского района по итогам 2016 года:
1. Общая средняя школа №72, мкр. «Нуртас», б/н. 17.01.2017 года с 11:00.
2. Общая средняя школа №89, мкр. «Асар», б/н. 19.01.2017 года с 11:00.
3. ЮКО узбекский драмтеатр, жилой массив «Сайрам», ул. Ибрагим ата, 118/2. 24.01.2017 года с 11:00.
Места расположения урн для вопросов и предложений к отчетным встречам с населением акима Каратауского района:
1. Аппарат акима Каратауского района — мкр. «Нурсат», 24.
2. Общая средняя школа №106 — жилой массив «Кайнар булак», ул. А. Болешова, б/н.
3. Общая средняя школа №88 — мкр. «Акжайык», б/н.
4. Общая средняя школа №72 — мкр. «Нуртас», б/н.
5. Общая средняя школа №116 — жилой массив «Тассай», ул. О. Абдразакова, б/н.
6. Общая средняя школа №89 — мкр. «Асар», б/н.
7. ЮКО узбекский драмтеатр — жилой массив «Сайрам», ул. Ибрагим ата, 118/2.
Пресс-служба акимата